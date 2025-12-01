健康網》吃感冒藥變亢奮 藥師：藥效過後副作用退散

感冒藥水的成分之故，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，藥效退去後會自然改善。（取自洪正憲臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子吃了感冒藥以後，變得特別亢奮，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，這類藥物屬於「交感神經興奮劑」。它們在擴張氣管的同時，也會輕微刺激心臟和神經系統。不過，大多數副作用在藥效退去後會自然改善，家長不需過度驚慌。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，這種亢奮比較偏向「生理性」的。因為感冒藥水有以下成分：

●第一代抗組織胺 （Antihistamines）

這是常見的「凶手」，通常用來治療流鼻水、過敏或止癢。

常見成分： Cyproheptadine（如：希普利敏）、Chlorpheniramine（如：息咳寧） 、Ketotifen（如：喘敏）。

→這類藥物能夠通過大腦血腦屏障。對大多數大人和部分小孩來說，副作用是「嗜睡」；但在少數的兒童身上（特別是幼兒），會產生刺激情況。

●支氣管擴張劑 （Bronchodilators）

這類藥水通常用於治療咳嗽、氣喘或支氣管炎（把氣管撐開讓呼吸順暢）。

•常見成分： Procaterol（如：喘解、滅喘淨）。

→孩子可能會手抖、坐立難安、感覺心跳很快，因為身體處於一種像剛跑完步的激動狀態，自然很難入睡。

● （Decongestants）

這類藥物主要用於緩解鼻塞。常見成分： Pseudoephedrine（如：鼻福）、Methylephedrine（如：息咳寧）。

→這些成分的結構與腎上腺素類似，具有興奮中樞神經的作用。這就像大人喝了咖啡一樣，精神會變得亢奮。

●中樞鎮咳藥

這類藥物主要作用於大腦的咳嗽中樞，用來抑制乾咳，是兒科非常普遍的藥水或藥粉成分。

→雖然這是一種非麻醉性的止咳藥，但它作用於大腦中樞神經，對於少數體質敏感的孩子，可能會影響腦內神經傳導物質的平衡。除了睡不著、躁動之外，家長可能會發現孩子說話語無倫次、莫名傻笑或是感覺飄飄然的。

