健康網》心梗、血栓爆發期 醫：冷吱吱後2-6天最危險

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫開始往下降了，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，血管收縮、血壓升高、凝血風暴啟動，最後在2-6天後，把冠狀動脈堵到一個不行。不少期刊也證實，年輕人自以為沒事，越大意的人，反而越容易被打個措手不及。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文分享，冷空氣一來，血管會先縮起來，拉高警覺，不過別誤會血管遇冷，不是為了「保暖」，而是直接縮成一支「冰棒」。

接下來身體會出現血壓上升、心跳變快、心肌耗氧量變高。黃軒指出，這是 STEMI 型態的心肌梗塞。氣溫每下降1°C，就會造成血管收縮、血液黏稠度上升、凝血系統活化及發炎反應延遲性增強。

可怕在後面，黃軒說，這些效應會在接下來1-6天逐步累積。血液在48-96小時變得「黏、濃、硬」，也就是血液變成「堵管物」，慢慢形成「血栓」。還有低溫會使得發炎因子緩慢上升。當咳嗽、情緒、上廁所用力、清晨交感神經飆升，血栓就一下子堵住了。

STEMI 是指「ST段升高型態的心肌梗塞」，是一種危及生命的急性心肌梗塞類型，通常是冠狀動脈完全阻塞所引起。它幾乎都是急性血栓形成，血管縮、壓力大、血液變黏、斑塊變脆。

黃軒叮嚀，冷天不是最危險的那天，最危險的是你以為自己已經習慣了冷的那幾天。

●低溫→血管瞬縮（當天）。

●血液變黏、凝血活化（2–4天）。

●發炎上升、斑塊變脆（3–6天）。

●STEMI 爆發點：48–144 小時內最高。

