自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心梗、血栓爆發期 醫：冷吱吱後2-6天最危險

2025/12/01 16:34

天冷還不可怕，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，2-6天後才是血栓爆發期，心梗發作危險期；圖為情境照。（圖取自freepik）

天冷還不可怕，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，2-6天後才是血栓爆發期，心梗發作危險期；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫開始往下降了，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，血管收縮、血壓升高、凝血風暴啟動，最後在2-6天後，把冠狀動脈堵到一個不行。不少期刊也證實，年輕人自以為沒事，越大意的人，反而越容易被打個措手不及。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文分享，冷空氣一來，血管會先縮起來，拉高警覺，不過別誤會血管遇冷，不是為了「保暖」，而是直接縮成一支「冰棒」。

接下來身體會出現血壓上升、心跳變快、心肌耗氧量變高。黃軒指出，這是 STEMI 型態的心肌梗塞。氣溫每下降1°C，就會造成血管收縮、血液黏稠度上升、凝血系統活化及發炎反應延遲性增強。

可怕在後面，黃軒說，這些效應會在接下來1-6天逐步累積。血液在48-96小時變得「黏、濃、硬」，也就是血液變成「堵管物」，慢慢形成「血栓」。還有低溫會使得發炎因子緩慢上升。當咳嗽、情緒、上廁所用力、清晨交感神經飆升，血栓就一下子堵住了。

STEMI 是指「ST段升高型態的心肌梗塞」，是一種危及生命的急性心肌梗塞類型，通常是冠狀動脈完全阻塞所引起。它幾乎都是急性血栓形成，血管縮、壓力大、血液變黏、斑塊變脆。

黃軒叮嚀，冷天不是最危險的那天，最危險的是你以為自己已經習慣了冷的那幾天。

●低溫→血管瞬縮（當天）。
●血液變黏、凝血活化（2–4天）。
●發炎上升、斑塊變脆（3–6天）。
●STEMI 爆發點：48–144 小時內最高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中