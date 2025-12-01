自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高端連三年捐千劑流感疫苗 花蓮19至49歲青壯族群免費打

2025/12/01 10:03

高端公司連續第三年捐贈1000劑流感疫苗，全數提供給花蓮19歲至49歲的青壯年族群免費接種，花蓮縣衛生局長朱家祥（右）昨代表受贈。（衛生局提供）

高端公司連續第三年捐贈1000劑流感疫苗，全數提供給花蓮19歲至49歲的青壯年族群免費接種，花蓮縣衛生局長朱家祥（右）昨代表受贈。（衛生局提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕高端公司連續第三年捐贈1000劑流感疫苗，全數提供給花蓮19歲至49歲的青壯年族群免費接種。花蓮縣衛生局長朱家祥昨代表受贈，強調公私協力對防疫的重要性。朱家祥說，青壯年是家庭與社會運作的主力，今年流感重症病例中高達 95% 未接種流感疫苗，突顯疫苗保護力的重要性，相關疫苗接種資訊可洽花蓮縣衛生局。

朱家祥說，衛生福利部疾病管制署最新數據指出，截至今年11月15日止，全國流感重症已累計 300 例，其中有 35 例死亡。數據顯示，重症病例中高達 95% 未接種流感疫苗；青壯年是家庭與社會運作的主力，一旦感染流感，不僅自身健康受影響，更可能導致家庭與職場運作中斷。流感疫苗能大幅降低感染後重症及死亡風險，是秋冬防疫的關鍵。

朱家祥感謝高端公司三年來年共捐贈4800劑流感疫苗，呼籲鄉親把握機會。花蓮縣衛生局提醒，施打疫苗是預防流感與減少重症的不二法門，尤其是免疫力低下的高風險族群，另外，維持良好衛生習慣同樣重要。呼籲民眾勤洗手、配戴口罩，若出現呼吸道症狀應儘速就醫，並在家休息，以減少病毒傳播，共同守護健康，疫苗專線038237905。

高端公司連續第三年捐贈1000劑流感疫苗 ，花蓮縣衛生局提醒，施打疫苗是預防流感與減少重症的不二法門。（衛生局提供）

高端公司連續第三年捐贈1000劑流感疫苗 ，花蓮縣衛生局提醒，施打疫苗是預防流感與減少重症的不二法門。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中