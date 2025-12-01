限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》揪出腸道發炎元凶 醫教戰記錄飲食日誌
〔健康頻道／綜合報導〕長庚微菌治療中心主任李柏賢說，常有發炎性腸道疾病（IBD）病患很困擾，不知何時會拉肚子、肚子痛。他指出，要記錄自己的飲食與症狀，雖然腸道發炎並不是今天吃完就會馬上發作，但經由「飲食日誌」可以了解病源。
李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享，腸道發炎與食物組合、時間、壓力、藥物、睡眠品質等都息息相關。以下是「飲食日誌」的好處：
請繼續往下閱讀...
●找出屬於「你的」誘發食物：
每位IBD病友的腸道都是獨一無二的。有人對乳製品敏感、有人不耐辛辣、有人吃油炸後腸子就開始抗議。
●分辨「食物反應」還是「疾病變化」：
不少人以為不舒服就是吃錯東西，但其實可能是疾病正悄悄進入輕度發炎或急性發作的前期。紀錄越完整，醫師在門診越能精準判讀發炎來源，避免誤會食物、也避免盲目限制飲食。
●提升治療穩定度：
醫師依病人的「飲食日誌」，可以協助病人挑選食物，哪些可以安心吃？哪些可以減量？更重要的是，哪些可能與急性發作有關？尤其在搭配藥物治療時，精準的飲食調整能讓腸道更穩定、生活品質提升。
李柏賢提供日誌格式，每天只要花3-5分鐘記錄：
● 主要飲食內容（尤其是乳製品、辛辣、油炸、生食）。
● 排便次數與型態（大便日誌）。
● 症狀：腹痛、脹氣、急便感。
● 特殊事件：壓力、熬夜、月經、出差、旅行。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應