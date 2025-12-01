健康網》揪出腸道發炎元凶 醫教戰記錄飲食日誌

腸道發炎病患很困擾，不知何時會發作，長庚微菌治療中心主任李柏賢建議，記錄「飲食日誌」可以在醫師協助下，揪出病源；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長庚微菌治療中心主任李柏賢說，常有發炎性腸道疾病（IBD）病患很困擾，不知何時會拉肚子、肚子痛。他指出，要記錄自己的飲食與症狀，雖然腸道發炎並不是今天吃完就會馬上發作，但經由「飲食日誌」可以了解病源。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享，腸道發炎與食物組合、時間、壓力、藥物、睡眠品質等都息息相關。以下是「飲食日誌」的好處：

請繼續往下閱讀...

●找出屬於「你的」誘發食物：

每位IBD病友的腸道都是獨一無二的。有人對乳製品敏感、有人不耐辛辣、有人吃油炸後腸子就開始抗議。

●分辨「食物反應」還是「疾病變化」：

不少人以為不舒服就是吃錯東西，但其實可能是疾病正悄悄進入輕度發炎或急性發作的前期。紀錄越完整，醫師在門診越能精準判讀發炎來源，避免誤會食物、也避免盲目限制飲食。

●提升治療穩定度：

醫師依病人的「飲食日誌」，可以協助病人挑選食物，哪些可以安心吃？哪些可以減量？更重要的是，哪些可能與急性發作有關？尤其在搭配藥物治療時，精準的飲食調整能讓腸道更穩定、生活品質提升。

李柏賢提供日誌格式，每天只要花3-5分鐘記錄：

● 主要飲食內容（尤其是乳製品、辛辣、油炸、生食）。

● 排便次數與型態（大便日誌）。

● 症狀：腹痛、脹氣、急便感。

● 特殊事件：壓力、熬夜、月經、出差、旅行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法