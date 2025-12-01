自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》揪出腸道發炎元凶 醫教戰記錄飲食日誌

2025/12/01 12:18

腸道發炎病患很困擾，不知何時會發作，長庚微菌治療中心主任李柏賢建議，記錄「飲食日誌」可以在醫師協助下，揪出病源；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

腸道發炎病患很困擾，不知何時會發作，長庚微菌治療中心主任李柏賢建議，記錄「飲食日誌」可以在醫師協助下，揪出病源；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長庚微菌治療中心主任李柏賢說，常有發炎性腸道疾病（IBD）病患很困擾，不知何時會拉肚子、肚子痛。他指出，要記錄自己的飲食與症狀，雖然腸道發炎並不是今天吃完就會馬上發作，但經由「飲食日誌」可以了解病源。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享，腸道發炎與食物組合、時間、壓力、藥物、睡眠品質等都息息相關。以下是「飲食日誌」的好處：

●找出屬於「你的」誘發食物：
每位IBD病友的腸道都是獨一無二的。有人對乳製品敏感、有人不耐辛辣、有人吃油炸後腸子就開始抗議。

●分辨「食物反應」還是「疾病變化」：
不少人以為不舒服就是吃錯東西，但其實可能是疾病正悄悄進入輕度發炎或急性發作的前期。紀錄越完整，醫師在門診越能精準判讀發炎來源，避免誤會食物、也避免盲目限制飲食。

●提升治療穩定度：
醫師依病人的「飲食日誌」，可以協助病人挑選食物，哪些可以安心吃？哪些可以減量？更重要的是，哪些可能與急性發作有關？尤其在搭配藥物治療時，精準的飲食調整能讓腸道更穩定、生活品質提升。

李柏賢提供日誌格式，每天只要花3-5分鐘記錄：
● 主要飲食內容（尤其是乳製品、辛辣、油炸、生食）。
● 排便次數與型態（大便日誌）。
● 症狀：腹痛、脹氣、急便感。
● 特殊事件：壓力、熬夜、月經、出差、旅行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中