健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》逆轉多囊性卵巢 醫：食療法可望降低身體發炎

2025/12/01 18:05

想要逆轉多囊的女孩，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，可以多吃蔬菜、優質蛋白質，降低身體發炎指數；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多囊性卵巢症候群（PCOS）就像一場荷爾蒙的風暴，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，讓許多女孩在體重、皮膚與備孕的路上感到無比挫折。

邱筱宸在臉書上發文分享，造成多囊的問題，往往與胰島素阻抗（Insulin Resistance）有關。她形容，胰島素是負責把血糖送進細胞的「快遞員」。但在多囊患者體內，細胞的大門緊閉，快遞員只好狂按門鈴（分泌更多胰島素）。這過量的胰島素會刺激卵巢，讓它製造出過多的雄性素，結果就是月經不來、痘痘狂冒、還有腹部那圈消不掉的脂肪。

邱筱宸說，要做的不是單純的節食，而是修復細胞的敏感度。根據研究，植物性飲食中的植化素（Phytochemicals）與膳食纖維具有降低體內發炎的潛力。當身體的發炎火被撲滅了，荷爾蒙才有機會回到原本的軌道。

想要逆轉多囊的女孩，可以從4個方向改變：

●執行211餐盤：蔬菜是主角，但不要害怕吃澱粉，比例必須拿捏正確，將餐盤分為4等份：

蔬菜2等份：提供大量纖維，延緩血糖上升。

優質蛋白1等份：毛豆、板豆腐、天貝等是很好的植物性選擇。

低升糖指數澱粉1等份：如糙米、地瓜、南瓜（記得帶皮吃）。

●戒掉「喝」的糖、擁抱「吃」的糖：
含糖飲料是胰島素阻抗的元凶。請戒掉手搖飲，想吃甜的時候，就吃低升糖的水果（如芭樂、奇異果、小番茄）。

●考慮適量補充肌醇（Inositol）與Omega-3：

肌醇：也被稱為維生素B8，許多文獻顯示其有改善多囊性卵巢之潛力。深綠色蔬菜、全穀類都含有肌醇。

Omega-3：亞麻仁籽、核桃等是素食者很好的來源，有助對抗發炎反應。

● 規則運動和減重很重要，需要一起執行。

