健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐大哉問 快戒掉甜麵包、稀飯穩糖有作為

2025/12/03 06:24

早餐避免吃甜麵包，有研究指出，會導致「血糖過山車」，長期下來不斷加重胰臟負擔，最終誘發胰島素抗性和糖尿病；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕剛吃完早餐沒多久，就感到昏昏欲睡，注意力難以集中，甚至還沒到午飯點就餓得心發慌。臨床證據已不再是「吃不吃」的層面，而是深入了解「怎麼吃？」

臉書專頁「藥時事」發文分享，研究已從一天的血糖波動，講到長期的糖尿病風險，最後直指大腦老化與阿茲海默症的預防。一篇發表在《Advances in Nutrition》上的綜述，匯總了上百項研究，不吃早餐的人，體重增加、罹患第2型糖尿病和代謝症候群的風險更高。原因在於，不吃早餐會讓上午血液中的「遊離脂肪酸」（free fatty acids）持續處於高水平。

這種物質就像一種「閒置燃料」，會降低身體對胰島素的敏感性，導致午餐後即使吃同樣的食物，血糖也更容易飆升。此外，吃早餐能顯著改善全天的血糖和胰島素反應。例如，一項針對第2型糖尿病患者的試驗發現：當早餐吃得多（約700大卡）、晚餐吃得少（約205大卡）時，患者全天的餐後高血糖明顯減輕。

這項研究也指出，早餐少吃、晚餐多吃，血糖就難以控制。研究者解釋，這是因為人體代謝存在「晝夜規律」：早晨的胰島素敏感性更高，身體對胰島素的「反應更好」，同樣的碳水化合物，早上吃比晚上吃對胰臟的負擔更小。

一項涵蓋22項隊列研究的總結分析顯示，早餐總碳水化合物攝取量最高的人群，患第2型糖尿病的風險比最低的人群高出11%！而「罪魁禍首」正是我們常吃的甜麵包、含糖麥片等快速吸收碳水化合物。它們消化迅速，會導致「血糖過山車」，長期下來不斷加重胰臟負擔，最終誘發胰島素抗性和糖尿病。

穩糖與護腦飲食，在《GeroScience》的研究發現，富含菸鹼醯胺的食物（如瘦雞肉、蛋、菇類）+綠茶 一杯（EGCG 來源），在「低碳+高蛋白+好油脂」的主框架下，兼顧穩糖與護腦。因此，早餐不可以不吃，避免白粥、甜麵包、含糖麥片，將EGCG食材融入早餐，為神經元「清庫存、提續航」。

