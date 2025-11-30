健康網》日本流感病毒不停變異中 醫：打過疫苗幼兒仍需提防

幼兒就算是打過流感疫苗，林口長庚急診主治醫師吳昌騰表示，還是要提高警覺，因為流感病毒一直在變異；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕日本流感疫情快速增溫，且各地廣泛流行，專家分析可能與A型H3N2病毒「K分支」有關。林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰回憶，曾在幾年前，一位2歲男孩早已接種過流感疫苗，仍然被傳染到A型H3N2病毒不治。

吳昌騰在臉書專頁「台灣兒童急診醫學教學FB-林口長庚兒童急診」指出，當年這2歲童發病的初期就像普通感冒或流感一樣，家長帶著他在住家附近診所接受口服抗生素與對症治療，但燒遲遲不退，活動力與食慾明顯下降。所有看起來「只是感冒」的表現，其實已是暴風雨前的徵兆。

後來，孩子的病情急轉直下，呼吸急促、口唇發紺、臉色蒼白，急送至林口長庚兒童急診。吳昌騰說，到院時已陷入無呼吸、無脈搏（OHCA）的狀態，一個幾天前還在發燒咳嗽的孩子，此刻已抵達生死邊緣。

急診團隊全力把心跳拉回來，更在一邊搶救、一邊找出最終病因，最後揪出是A型流感H3N2陽性，此時已感染合併肺炎、疑似腦炎、多重器官衰竭。在PICU團隊積極搶救下，他仍持續低血壓、出現致命性心律不整，最後還是沒有機會了！

吳昌騰指出，不要以為接種流感疫苗，就輕忽流感侵入，流感從來不是「只是感冒」，尤其在幼兒身上，更需要警覺與注意。尤其是日本的流感病毒一直在變異，接種過疫苗的健康兒童，也可能因流感變異株或個人體質反應而迅速走向多重器官衰竭，最終不敵流感引發的「細胞激素風暴」。

