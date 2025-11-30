告別胰島素！史丹佛新療法 成功治癒糖尿病小鼠

過去，糖尿病常被視為「不可逆轉」的終生疾病，一旦染上只能仰賴胰島素相伴，然而這個醫學魔咒有望打破。（路透社）

〔即時新聞／綜合報導〕過去，糖尿病常被視為「不可逆轉」的終生疾病，一旦染上只能仰賴胰島素相伴，然而這個醫學魔咒有望打破！美國史丹佛大學醫學院近日發表於《臨床調查雜誌》（Journal of Clinical Investigation）的最新動物實驗研究報告指出，科學家成功利用「重啟免疫系統」搭配幹細胞移植的突破性方法，百分之百治癒了患有第一型糖尿病的小鼠，為這項自體免疫疾病的徹底根治帶來了前所未有的曙光。

根據福克斯新聞（Fox News）報導，史丹佛醫學院的研究團隊，在這項令人振奮的動物實驗中，首先對19隻處於糖尿病前期的小鼠進行了「溫和調整」療程。他們施以低劑量輻射及特殊抗體，目的在於大幅降低體內T細胞等免疫細胞的反應性，讓小鼠的免疫系統進入「休眠狀態」，以利後續的關鍵治療。

請繼續往下閱讀...

隨後，研究團隊為這些小鼠進行了革命性的「雙重移植」。他們不僅移植了來自其他小鼠的骨髓幹細胞，更同時植入了負責製造胰島素的供體胰島細胞。此法的核心目標是創造出一個獨特的「混合嵌合體」（mixed chimerism）——讓小鼠同時擁有自身的細胞，以及供體的免疫細胞，形成一個「和平共存」的混合免疫系統。

結果證實這項技術具有驚人的療效：所有19隻小鼠皆成功避免發展成糖尿病。更令人興奮的是，研究團隊在9隻已罹患「嚴重第一型糖尿病」的小鼠身上進行測試，結果同樣達到全數百分之百痊癒的驚人成功率。此外研究過程中，並未觀察到明顯副作用或免疫功能缺損。

研究共同作者、史丹佛大學教授金承九（Seung K. Kim）指出，儘管此療法目前仍處於動物實驗階段，且涉及放射程序，未來在轉譯至人類臨床上仍有待克服。但他強調，此研究的核心步驟已在其他臨床治療中被採用，因此對未來應用深具信心。他振奮表示：「我們相信，這項方法將能為全球數百萬的第一型糖尿病患者、其他自體免疫病患，甚至器官移植需求者，帶來革命性的改變。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法