健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》寶寶腸絞痛怎麼辦？ 國健署揭8個安撫法

2025/11/30 19:45

寶寶半夜哭，不一定是鬧脾氣，專家揭腸絞痛是可能的原因之一，父母可多管齊下改善寶寶症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

寶寶半夜哭，不一定是鬧脾氣，專家揭腸絞痛是可能的原因之一，父母可多管齊下改善寶寶症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些寶寶在10天到3個月大時，會在傍晚或半夜時哭鬧，令父母手足無措。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料表示，腸絞痛是可能的原因之一，目前腸絞痛發生原因尚不清楚，每個寶寶發生的情況有所不同，專家歸納處理原則，提供父母參考。

腸絞痛最常發生在何時

國健署表示，腸絞痛的寶寶會在傍晚或半夜的時候哭鬧，雖然感覺有餓卻拒絕吸奶，因為哭鬧而臉部漲紅，並高舉他的大腿或脹氣放屁。腸絞痛寶寶的哭鬧很難安撫，一天可能出現3個小時，之後慢慢降低至一天約1-2個小時，直到3-4個月大時狀況開始消失，最晚持續到6個月大。

腸絞痛發生的原因是什麼呢？國健署表示，寶寶腸絞痛發生原因不明，有可能是寶寶受到某種刺激、情緒無法得到安撫，也可能是寶寶神經系統尚未發育成熟。重要的是，腸絞痛需要和疝氣等急症鑑別，當寶寶發生腸絞痛時，兒科醫師會先判斷寶寶哭鬧的原因，是不是因為其他需治療的疾病所引起。

改善腸絞痛可行方法

腸絞痛發生原因未明，每個寶寶發生的情況亦有所不同，沒有一種方法可以適用所有寶寶，下列方法父母可多管齊下，以便改善寶寶的症狀：

●關於哺餵，母乳媽媽自己可嘗試減少食用乳製品、咖啡因、洋蔥、甘藍菜（包心菜），和其他可能引起腸絞痛的食物；嬰兒配方食品寶寶則可和醫師討論是否需要改變餵食種類。

●不要過量哺餵寶寶，嘗試將餵奶的間隔拉長至少2-2.5小時。

●帶寶寶散步來安撫他。

●輕搖寶寶，帶他到另一個沒人的房間或可以聽到烘衣機／洗衣機、電風扇等會發出規律低沉聲音的家電旁邊。

穩定節奏的輕搖及聲音可以幫助寶寶入睡，但不可以直接把寶寶放在洗衣機或烘衣機上面。

●奶嘴有安撫作用，如果寶寶願意吃奶嘴，可以嘗試給予寶寶吸吮奶嘴。

●讓寶寶趴著，橫跨在大人雙腿上，並輕輕拍撫他的背，這樣可以讓寶寶腹部受壓力，幫助他舒服點。

●抱直寶寶可讓其胃腸順利把氣體排出；另外，可於孩子的腹部，擦拭一層薄薄的嬰幼兒專用脹氣膏或腹部按摩。

●將寶寶裹在大的薄毯裡，讓他感覺到安全感及溫暖；但一定要注意避免呼吸道阻塞，或是造成體溫過高。

