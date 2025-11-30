臀大肌形狀 英國研究：可預測患第2型糖尿病風險

研究顯示可透過1個人的臀大肌形狀預測其是否更容易患上第2型糖尿病。深蹲有助於改善臀部形狀。（擷自X@mythoughtfood）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕第2型糖尿病是一種慢性代謝疾病，患者特徵為高血糖、相對缺乏胰島素、胰島素抗阻等。英國西敏大學1項研究指出，可透過1個人的臀大肌形狀預測其是否更容易患上第2型糖尿病。團隊將於下週在美國芝加哥舉行的北美放射學會年會（RSNA）上公布研究成果。

根據《獨立報》（The Independent）報導，西敏大學研究人員利用MRI 3D映射技術，對超過6萬1000例英國生物銀行檢查結果進行分析。研究團隊還掌握英國生物銀行參與者的詳細身體測量數據、病史和生活方式資訊，這讓他們能夠評估86個不同的變量，並追蹤這些變量與臀部肌肉形狀隨時間變化的關聯。

請繼續往下閱讀...

分析結果顯示，被認定為體弱的男性與體弱的女性相比，臀大肌的萎縮程度更大。對被診斷出患有第2型糖尿病的人來說，男性臀大肌明顯變薄，而女性臀大肌則變厚，可能是由於脂肪滲入組織所致。

研究團隊表示，分析結果顯示臀部形狀（而非大小）與身體潛在代謝變化關係密切。臀部形狀在性別上的差異也顯示，糖尿病對男性和女性的生物反應可能產生不同影響，這一點在第2型糖尿病方面尤其明顯。

研究也發現，較高的體適能水平與較大的臀大肌形狀相關，而隨著年齡增長和長時間坐著，則會導致臀大肌變薄。

研究團隊強調，臀大肌是人體最大的肌肉之一，可能在代謝健康中發揮重要作用。

