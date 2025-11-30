自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》誤認為百合 5人部落訪友疑吃大花曼陀羅葉子中毒

2025/11/30 16:33

屏東霧台鄉舊好茶部落大花曼陀羅花盛開，5人上山訪友疑誤食大花曼陀羅花葉子，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀。北榮臨床毒藥物防治諮詢中心說，百合與大花曼陀羅花很相似，民眾切勿誤摘食。（取自中央研究院、維基百科）

屏東霧台鄉舊好茶部落大花曼陀羅花盛開，5人上山訪友疑誤食大花曼陀羅花葉子，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀。北榮臨床毒藥物防治諮詢中心說，百合與大花曼陀羅花很相似，民眾切勿誤摘食。（取自中央研究院、維基百科）

屏東霧台鄉舊好茶部落大花曼陀羅花盛開，5人上山訪友疑誤食大花曼陀羅花葉子，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀。北榮臨床毒藥物防治諮詢中心說，百合與大花曼陀羅花很相似，民眾切勿誤摘食。（取自中央研究院、維基百科）

屏東霧台鄉舊好茶部落大花曼陀羅花盛開，5人上山訪友疑誤食大花曼陀羅花葉子，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀。北榮臨床毒藥物防治諮詢中心說，百合與大花曼陀羅花很相似，民眾切勿誤摘食。（取自中央研究院、維基百科）

〔健康頻道／綜合報導〕屏東縣霧台鄉舊好茶部落傳出誤食植物案，5人疑似誤食不明植物導致身體不適，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀。研判誤食大花曼陀羅葉子。

大花曼陀羅（Datura suaveolens）是曼陀羅屬植物，根據食藥署網站指出，大花曼陀羅和可供食用之台灣百合相似，故常有民眾誤認採摘。衛生福利部暨台北榮總臨床毒藥物防治諮詢中心指出，常有民眾想食用「百合」燉湯或中藥者，症狀多以神智不清、嘴巴乾燥、排尿困難、出現幻覺等表現，經查，超過6成為誤食大花曼陀羅。

根據農業知識網指出，一般在服用後約15-30分鐘就會出現症狀，最慢約3小時。早期症狀為顏面及皮膚潮紅、躁動不安、心跳速率增快、頭暈、步態不穩，接著出現幻覺、幻聽、口乾舌燥、口發麻、肌肉痙攣，嚴重者可至昏迷。另外有體溫升高、血壓上升（或下降）、瞳孔放大、怕光、腸子蠕動減少、尿滯留等。

若是中毒太深時，需給予洗胃並給予活性碳，當出現妄想、幻覺、精神混亂、昏迷時甚至要開立解毒劑Physostigmine（毒扁豆鹼）。

此外，百合其地下鱗莖營養豐富、口感佳，極具食用價值，根據本草綱目記載，食藥同源的百合具有補中益氣、潤肺、止咳、防秋燥等功效，因此常見於中醫食補配方。不諳植物的人，常與大花曼陀羅搞混。

所幸屏東消防局上山救援，今（30）日清晨症狀已緩解，除其中3人較為嚴重外，經大量喝水，皆可自行下山。

