健康網》研究：中年開始改變生活方式 有助降低阿茲海默症風險

運動對大腦的好處多，中年或晚年增加體能活動，有望降低罹患失智症機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據最近發表在《美國醫學會雜誌網路公開版》（JAMA Network Open）上的一項研究，中年或晚年增加體能活動，可以將罹患失智症的機率降低達45%。

《New York post》報導，波士頓大學公共衛生學院的研究人員分析了弗雷明漢心臟研究後代中4300多人的數據，這些人在研究開始時都沒有罹患失智症。根據研究報告，參與者填寫了一份問卷，報告了他們的睡眠時間和身體活動量（久坐、輕度、中度或重度）。

研究人員分析了個人在三個生命階段的身體活動狀況，青年時期（26-44 歲）、中年時期（45-64 歲）和老年時期（65-88 歲）。研究人員分別追蹤參與者平均37.2 年、25.9 年及14.5 年，以監測阿茲海默症及其他類型失智症的發生。

研究顯示，中年身體活動量排在前兩高的參與者，在26年追蹤期間，罹患任何類型失智症的風險，比身體活動量最低的人低40%；晚年身體活動量排在前兩高的人，在15年追蹤期間，罹患失智症的風險降低36%到45%。

波士頓大學公共衛生學院流行病學系專家菲利普·黃（Phillip Hwang）表示，這些結果可能有助於製定更精確的策略，預防或延緩失智症的發生，並支持這樣一種證據：體育鍛煉對大腦的好處，可能比以前認為的更早出現。分析原因在於，體育鍛煉可以透過多種機制降低失智症的風險，例如，改善大腦結構和功能、減少炎症以及對血管功能有益，有助增強認知儲備，從而延緩晚年認知障礙的發生。

研究發現，中年時身體活動量高的人，如果沒有APOE4基因（會增加阿茲海默症風險的基因變異），罹患失智症的風險會降低。但晚年身體活動量高的人，不論是否有APOE4 基因，罹患失智症的風險都會下降。

不過，這項研究的一個限制在於，身體活動數據是基於自我報告的。雖然這些結果顯示整體較高的身體活動量與降低失智症風險有關，但這些結果無法直接用來建議特定運動類型。

