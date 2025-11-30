自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》研究：白血球過高促使大腦發炎 失智恐提前出現

2025/11/30 17:08

科學家發現失智前兆，研究指出，免疫指標異常與大腦退化有相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

科學家發現失智前兆，研究指出，免疫指標異常與大腦退化有相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕通常記憶變差、反應變慢，都是代表大腦功能的退化，多數人會以為是老化的自然現象。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，失智症往往源於大腦長期發炎，而這場慢性發炎，可以從抽血報告中的白血球指數看見徵兆。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，2025年發表於《Molecular Neurobiology》的一篇綜合性評論文章顯示出大腦神經的退化，特別是像阿茲海默症這類失智症，常常不是從神經細胞壞死開始的，而是從慢性免疫發炎反應悄悄展開。

他進一步說明，造成這些發炎的關鍵推手，正是我們平常抽血時就能看到的「白血球」，尤其是中性白血球，這個幾乎不會特別注意的免疫數值，正是預示大腦危機的重要指標。

研究指出，當「中性白血球」大量釋放促發炎因子，例如，腫瘤壞死因子會打破血腦障壁，讓原本應該受保護的大腦細胞，暴露在慢性刺激與傷害中，久而久之，神經元開始凋亡，認知能力慢慢下降。而「中性白血球和淋巴球比值」（簡稱NLR）這個指標，已被科學家在小鼠身上發現，一旦NLR變高，牠們大腦裡會出現β類澱粉蛋白堆積，而這正是阿茲海默症最早期的徵兆之一。

張家銘解釋，這個指標早就出現在健檢報告裡，中性白血球除以淋巴球的數值，就是所謂的NLR，如果超過3.0，就可能代表身體處在慢性發炎的狀態中。而這種慢性發炎，不僅會影響血管、肝臟、免疫，現在已確知可能造成大腦退化。

如何照顧大腦與免疫？根據這篇研究，張家銘建議做以下4件事：

●定期追蹤NLR：健檢報告中已有數值，可請醫師解讀。一旦發現中性白血球比例長期偏高，不要輕忽。

●調整飲食降低發炎：減少加工食品、紅肉與含糖飲料；增加Omega-3脂肪酸（鯖魚、亞麻仁籽）、多酚類食物（藍莓、橄欖油）。

●促進抗發炎免疫的生活習慣：規律睡眠、控制壓力、每天30分鐘的中等強度運動（如快走），都有助於平衡白血球功能。

●高風險族群特別注意：像是有自體免疫疾病病史、有早發性失智家族史，或是長期慢性感染（如牙周病、幽門桿菌感染）的人，都是高風險群。

張家銘總結，這篇研究提醒民眾，不妨觀察免疫系統變化，就有機會提早幾年、甚至十年，發現失智前兆。

