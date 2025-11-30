健康網》細胞再生療法治退化性關節 醫：自己救自己

細胞研製中心將病人自體骨髓幹細胞培養出高品質且數量充足的細胞製劑後，由醫師精準注射回病人膝關節腔內，即可啟動修復。（花慈提供）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮慈濟醫學中心細胞治療臨床及研究團隊合作，針對退化性關節的問題以細胞再生療法的方式，喚醒病患身體內的修復工程隊，達成「自己的膝蓋自己救」！

花蓮慈濟醫院疼痛科醫師王柏凱指出，一名70歲的陳女士因為膝蓋疼痛而到院治療，病患的關節退化為二到三期，雖不至於需開刀的程度，但已讓陳女士疼痛且影響日常行動。陳女士試過止痛藥以及膝關節玻尿酸和PRP血小板注射療法，但仍無法獲得改善。

陳女士後來決定嘗試間質幹細胞療法，經過自體幹細胞培養再生後注射至軟骨。追蹤3個月後，陳女士主觀感受到疼痛減少許多，而且日常生活也獲得改善。醫師客觀記錄陳女士爬樓梯的速度，從上爬6個階梯需要八秒，進步為只要四秒，步態相當輕盈，且能雙腳交替正常上樓。原本無法蹲下，治療後蹲下動作也變得穩健。

王柏凱說，他在診間遇過許多為膝蓋退化所苦的民眾，更因傳統治療的反覆循環而疲憊。接受人工膝關節置換手術可以使病苦獲得明顯的改善，但研究顯示大約有20%的病人術後依然有慢性疼痛、僵硬或是不自然的感覺；這些並非手術有問題，而是退化性膝關節炎對神經、軟骨、滑膜與周邊組織造成了不可逆的變化。

王柏凱認為，如果可以更早阻止發炎與退化，很多人不需要走到開刀這一步，因此現行再生醫學的幹細胞治療，主要就是希望幫助病人損傷的軟骨可以自行修復、緩解疼痛、改善功能，延長膝蓋的使用年限。

目前這項療法必須由醫師親自為病人採集少量骨髓，過程僅需局部麻醉，約5分鐘即可完成。王柏凱說，骨髓具有天生的再生能力，所以採取少量骨髓不會損害健康。採集後馬上送往細胞研製中心培養間質幹細胞，中心會進行嚴格的細胞活性、純度、數量及安全性檢測，最後再由醫師將高品質的細胞製劑精準注射回病人膝關節腔內，啟動修復。

花蓮慈濟醫院不僅是可執行這項治療的合格醫院，且在慈濟基金會的支持以及林欣榮院長的推動下，設有「基因暨幹細胞研製中心」，是全台極少數擁有自製細胞能力的醫學中心，也是東部第一座世界級的細胞製備場所。價值高達3千萬的「手套箱」，更是全台灣第一個通過衛福部查核使用的細胞研製設備，已獲核准可使用於「退化性膝關節炎」以及「脊髓損傷」。目前採用的治療方案，不僅幫助病友獲得具體改善，成效已獲國際多中心隨機對照臨床試驗（RCT）驗證，並發表於權威期刊《轉譯醫學雜誌》。

