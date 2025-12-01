自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

透視腸道菌》抗生素用太多 腸道菌移植添變數

2025/12/01 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

糞便菌移植（Fecal microbiota transplantation, FMT）被視為調整腸道菌失衡的有力方法，也被探索應用於腹瀉型腸躁症（diarrhea-predominant irritable bowel syndrome, IBS-D）患者，以改善症狀與生活品質。雖然一般認為FMT成功的關鍵是「捐贈菌定殖（engraftment）」，但在IBS-D中要如何提高定殖率仍不清楚。

發表於 Gut Microbes （2022 Jan–Dec;14（1）:2020067） 的隨機、安慰劑對照單中心試驗納入44名IBS-D患者（IBS-SSS≥175），隨機分配至四組：單次口服FMT、經Ciprofloxacin+Metronidazole 7天預處理後口服FMT（CM-FMT）、經Rifaximin預處理後口服FMT（R-FMT）、以及安慰劑FMT。主要評估FMT後菌株定殖，次要評估10週IBS-SSS與IBS-QOL變化。結果顯示，三組FMT間定殖率差異顯著（P=0.013），FMT單獨組定殖率最高（15.5%），顯著高於R-FMT（5%，P=0.04）與CM-FMT（2.4%，P=0.002）。但10週時四組之間IBS症狀分數與生活品質改善差異不顯著。

透視腸道菌》抗生素用太多 腸道菌移植添變數

這項研究顯示，在IBS-D患者中，FMT若搭配抗生素預處理反而會降低捐贈菌在腸道定殖的能力，未見顯著症狀改善；單純FMT的定殖率最高。對臨床與一般人而言，這提醒我們腸道菌移植或益生菌療法並非「多多益善」，過度使用抗生素可能破壞腸道環境、影響好菌定殖與效果。未來如何在不破壞菌相的前提下提高FMT成功率，才是提升腸道菌療法效果的關鍵方向。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

