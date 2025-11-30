膠質母細胞瘤新療法 奈米新藥物抗腦瘤

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕膠質母細胞瘤起源於星狀細胞，是美國最常見的惡性腦瘤，每10萬人中約有3人患病。美國最近1項研究開發出1種非侵入性奈米級藥物 ，透過活化免疫反應來攻擊膠質母細胞瘤。該研究發表在美國國家科學院期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，膠質母細胞瘤本身不會引發強烈的免疫反應。為了克服此難題，科學家一直在探索活化1種名為STING（干擾素基因刺激因子）的細胞路徑的方法。當細胞偵測到外源性DNA時，STING會幫助啟動免疫反應。

早期研究發現，活化STING的藥物可以幫助免疫系統辨識並攻擊膠質母細胞瘤。但這些藥物會在體內迅速降解，只有直接注射到腫瘤內才能有效發揮作用。為了達到持續療效所需的重複給藥，目前仍需進行侵入性很強的手術。

對此美國聖路易斯華盛頓大學醫學院和西北大學的研究人員，共同研發出1種非侵入性策略。研究團隊發明球形核酸，這是1種將DNA或RNA密集排列在奈米顆粒核心周圍的奈米結構。與標準遞送方法相比，球形核酸具有更高的治療效力。

該奈米藥物以球形核酸結構包覆金核心，並鑲嵌短 DNA 片段，可觸發特定免疫細胞中 STING 路徑的活化。為了將這些藥物遞送到大腦，研究團隊將目光轉向鼻腔給藥途徑。

研究團隊用含有金基球形核酸的鼻腔奈米滴劑對小鼠進行實驗後發現，這種給藥方法成功靶向膠質母細胞瘤，並增強大腦的免疫防禦能力。

研究團隊表示，這是首次證明，從鼻子向大腦輸送奈米級治療藥物時，可以增強膠質母細胞瘤腫瘤中的免疫細胞活化。

值得注意的是，研究團隊強調僅僅活化STING 路徑不能治癒膠質母細胞瘤，還需要結合其他治療方法輔助，因為腫瘤有機制可以阻止或關閉STING 原應活化的免疫反應。

