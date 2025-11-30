自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蛋料理百百款 美千萬網紅醫推2種蛋最健康

2025/11/30 17:11

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士指出，保留葉黃素與膽鹼，也避免額外油脂讓氧化壓力升高的料理蛋為佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士指出，保留葉黃素與膽鹼，也避免額外油脂讓氧化壓力升高的料理蛋為佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕儘管芬普尼雞蛋新聞一直是熱門搜索關鍵字，但是國人愛吃蛋，每日要吃掉2400萬顆雞蛋。美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）表示，不同的烹調方式會影響雞蛋的營養吸收程度，「水煮蛋」與「水波蛋」是最健康的方式。

艾倫．曼德爾說，雞蛋含多種必需營養素，維生素 A、D、E、B12、葉酸，以及礦物質鐵與硒。更是蛋白質來源，每兩顆雞蛋約含13公克蛋白質，並提供人體無法自行合成的9種必需胺基酸，其中葉黃素與玉米黃素對預防黃斑部病變益處最為明確。膽鹼（choline）對神經系統功能與胎兒腦部發育尤其重要，而雞蛋是最豐富的天然來源之一。

根據《Journal of Nutrition》研究，生蛋的蛋白質吸收率僅約51%，加熱後則可達91%。主要原因是生蛋白中的抗生物素蛋白會結合生物素，阻礙吸收；經加熱後此蛋白失活，能有效提升生物素吸收。

艾倫．曼德爾說，雞蛋含天然膽固醇，但在高溫煎、烤、炸的過程中容易發生氧化，形成「氧化固醇（oxysterols）」。研究證據顯示，氧化固醇具促發炎與動脈粥樣硬化潛勢。

《Food Chemistry》2020年研究指出，高溫油煎蛋中氧化固醇的濃度明顯較水煮蛋高。因此，醫學界普遍認為「低溫、短時間」烹調是較佳方式，例如全熟或半熟的水煮蛋，以及2-3分鐘的水波蛋。這些方式不僅能保留葉黃素與膽鹼，也避免額外油脂讓氧化壓力升高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中