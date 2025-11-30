健康網》蛋料理百百款 美千萬網紅醫推2種蛋最健康

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士指出，保留葉黃素與膽鹼，也避免額外油脂讓氧化壓力升高的料理蛋為佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕儘管芬普尼雞蛋新聞一直是熱門搜索關鍵字，但是國人愛吃蛋，每日要吃掉2400萬顆雞蛋。美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）表示，不同的烹調方式會影響雞蛋的營養吸收程度，「水煮蛋」與「水波蛋」是最健康的方式。

艾倫．曼德爾說，雞蛋含多種必需營養素，維生素 A、D、E、B12、葉酸，以及礦物質鐵與硒。更是蛋白質來源，每兩顆雞蛋約含13公克蛋白質，並提供人體無法自行合成的9種必需胺基酸，其中葉黃素與玉米黃素對預防黃斑部病變益處最為明確。膽鹼（choline）對神經系統功能與胎兒腦部發育尤其重要，而雞蛋是最豐富的天然來源之一。

根據《Journal of Nutrition》研究，生蛋的蛋白質吸收率僅約51%，加熱後則可達91%。主要原因是生蛋白中的抗生物素蛋白會結合生物素，阻礙吸收；經加熱後此蛋白失活，能有效提升生物素吸收。

艾倫．曼德爾說，雞蛋含天然膽固醇，但在高溫煎、烤、炸的過程中容易發生氧化，形成「氧化固醇（oxysterols）」。研究證據顯示，氧化固醇具促發炎與動脈粥樣硬化潛勢。

《Food Chemistry》2020年研究指出，高溫油煎蛋中氧化固醇的濃度明顯較水煮蛋高。因此，醫學界普遍認為「低溫、短時間」烹調是較佳方式，例如全熟或半熟的水煮蛋，以及2-3分鐘的水波蛋。這些方式不僅能保留葉黃素與膽鹼，也避免額外油脂讓氧化壓力升高。

