台灣青年中醫論壇聚焦臨床實戰與AI 「小西瓜」廖書嫻中醫師現身

「小西瓜」廖書嫻現於林口長庚中醫部投入臨床工作，30日以學員身份出席台灣青年中醫論壇。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中醫師公會與桃園長庚紀念醫院今（30）日共同主辦台灣青年中醫論壇，今年以「世代交會，實戰傳承」為主題，邀請25位跨領域青年中醫師與專家擔任講者，吸引來自全台新銳中醫師及中醫系在學生報名，曾在益智節目《百萬小學堂》表現亮眼的「小西瓜」廖書嫻，現於林口長庚中醫部投入臨床工作，她也以學員身份出席論壇。

桃園市中醫師公會理事長廖奎鈞表示，此次論壇除聚焦青年醫師在臨床、跨領域與經營面向的真實案例、真實挑戰、真實解法，因應AI對醫療產生的變革，在論壇中強化AI行銷與經營策略分享，並首度導入「圖靈證書」，以AI技術記錄學習歷程，是台灣中醫界首次採用的數位化突破，也象徵青年世代推動中醫教育與科技整合的重要里程；由於課程含金量與寶貴臨床實戰心法傳授，被許多學員視為「中醫界的EMBA」，他表示，希望學員聽得懂、學得會、帶得走，明天回到工作崗位，在臨床上就可發揮、應用，現場另邀集產業夥伴設置中醫產業交流產區，提供學員與業界交流合作的機會。

總統府副秘書長何志偉、桃市府衛生局長賈蔚、中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅等人出席開幕儀式，賈蔚表示，台灣醫療環境越來越強調整合，中醫師的角色也越來越重要，從急性意外如外傷、骨折的復健復能，到慢性病如癌症、安寧緩和及居家醫療等，讓醫療照顧更加完整。

蘇守毅表示，長期以來中醫年輕世代量能少，希望藉由舉辦論壇的機會，鼓勵年輕中醫師有更多學術涵養及技能上的培養，在工作崗位上能得心應手，未來在老人疾病及健康照護之外，也希望年輕世代中醫師能有機會介入兒科，讓照護更加全面並擴大中醫量能。

長庚醫院北院區中醫部主任黃澤宏說，過去中醫大部分是做基層醫療，但新生代中醫已不是這樣的模式，而是走向全人照護，例如桃園在地有學校、醫院、藥廠，從學生時代一直到執業、進入社區服務，上中下游完整串連，台灣邁入高齡化社會加上少子化問題，在缺乏照顧人力之下，可發揮很大的作用。

「小西瓜」廖書嫻說，她目前是林口長庚中醫部住院醫師第1年，等於是初出茅廬的新鮮人，平常跟診時覺得中醫還有很多需要精進的地方，且今年青年中醫論壇就在長庚醫院舉辦，許多課程主題是她很有興趣的婦科、針傷科及連鎖診所經營模式，便趁著這個機會假日來上課；她也分享，院內設有中醫病房，有許多中西醫整合治療的案例，像是癌症、中風、復健或腦傷等「長期抗戰」的病人，在進行西醫治療時，中醫則運用中藥、針灸等協助，改善患者生活品質並縮短疾病病程，至於被問到是否常有病患認出她，她笑說，「沒有，因為都戴著口罩。」

桃園市中醫師公會與桃園長庚紀念醫院30日共同主辦台灣青年中醫論壇，總統府副秘書長何志偉（左4）、桃市府衛生局長賈蔚（右3）、中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅（右4）等人出席開幕儀。（桃園市中醫師公會提供）

