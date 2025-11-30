干擾口腔細菌訊號 有助維持牙齒健康並預防疾病

研究顯示，干擾口腔細菌用來協調生長的化學訊號，可能有助於維持牙齒健康。圖為蛀牙示意圖。（擷自pixabay）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕細菌雖為醫療保健和衛生帶來嚴峻挑戰，但有一部分細菌是人體健康有益的。美國1項研究顯示，干擾口腔細菌用來協調生長的化學訊號，可能有助於維持牙齒健康，進而預防疾病。該研究發表在生物膜和微生物群落期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》，細菌之間時刻都在進行交流。人類口腔中的數百種細菌透過1種稱為群體感應的過程發送和接收化學訊息。許多細菌依賴1種名為N-酰基高絲氨酸內酯（AHL）的信號分子來交換資訊。而美國明尼蘇達大學生物科學學院和牙學院的研究人員探索口腔細菌如何利用這些訊號，以及這種通訊方式是否可被改變以阻止牙菌斑的形成並促進更健康的口腔微生物群。

研究團隊研究AHL後發現，當牙菌斑中的細菌在富氧區域（如牙齦線以上）釋放AHL，這些化學訊號仍然可以被生活在低氧區域（牙齦線以下）的細菌檢測到。當研究人員使用稱為內酯酶的特殊酶來去除AHL訊號時，有利於與口腔健康相關的細菌物種。

此研究結果表明，某些酵素可以用來重塑牙菌斑群落，並有助於維持穩定的、有益健康的微生物群。

該研究資深作者、明尼蘇達大學生物科學學院副教授埃利亞斯（Mikael Elias）表示，牙菌斑的形成是一個循序漸進的過程，很像森林生態系統。通過干擾細菌用於交流的化學信號，人們可以將「森林生態系統」變為健康。

研究團隊的下一步是，研究細菌訊息傳遞在口腔不同部位以及處於不同牙周病階段的患者體內是如何發生。埃利亞斯強調，了解細菌群落如何交流和組織自身，最終可能會為人類提供預防牙周病的新工具，即透過策略維持健康的微生物平衡。

