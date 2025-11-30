自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》12月健保新制懶人包 AADC罕病、胰臟癌、乳癌同步受惠

2025/11/30 11:14

12月1日起中央健康保險署將調整健保藥品給付規定，涵蓋胰臟癌、轉移性乳癌及罕見遺傳疾病，迎治療新希望。（資料照）

12月1日起中央健康保險署將調整健保藥品給付規定，涵蓋胰臟癌、轉移性乳癌及罕見遺傳疾病，迎治療新希望。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕12月1日開始新制上路，中央健康保險署將調整健保藥品給付規定，擴大患者治療選擇與用藥可近性，涵蓋胰臟癌、轉移性乳癌及罕見遺傳疾病，其中單劑要價1億元的罕病基因治療新藥專門用於治療「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC）」，首度納入健保給付，寫下單價最高紀錄，首年約有13名病童適用。

●芳香族 L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）

AADC缺乏症屬遺傳性罕病，台灣新生兒AADC發生率約為3萬分之1，高於多數國家。病童多在7歲前出現癲癇樣發作與嚴重運動障礙，過去多在5至6歲夭折，新療法可望延長壽命至20歲以上。 

這款藥物由台大醫院基因醫學部醫師胡務亮團隊自2007年投入研發，2022年取得歐盟藥證，並於去（2024）年獲我國食品藥物管理署核准，為台灣代表性的基因治療成果。該藥於12月1日起「暫予支付」適用於18個月以上、未滿6歲、且症狀嚴重的病童，為目前唯一可對應此疾病的治療方式，且僅需終生施打一次。

首年約有13名病童適用，藥費支出約13億元，之後第2年至第5年每年新增5人，藥費約5億元。

●胰臟癌癌症用藥

在轉移性胰臟癌方面，將擴大給付Onivyde的藥品組合，作為成人第一線治療。

健保署表示，臨床研究顯示，該療法可延長整體存活期與疾病未惡化時間，有助改善胰臟癌治療選擇不足的困境，預估第1年至第5年約121至152人受惠，藥費約0.57億至0.71億元。

●停經後轉移性乳癌治療

健保也將新增給付含tucidinostat成分藥品，適用於荷爾蒙受體陽性、HER2陰性且既有治療後復發或惡化的患者，提供臨床另一選擇。

健保署指出，預估第1年至第5年約261至700人，預估藥費約0.63億元至1.69億元。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中