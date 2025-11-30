自由電子報
銀髮長照

孫士姍創立老人送餐服務平台 提高管理照護效率

2025/11/30 09:53

隨著高齡化社會來臨，老人送餐成為銀髮照顧的重要一環。（「銀色大門」提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣將邁入超高齡社會，銀髮照顧成為重要議題。孫士姍大學時期開始擔任老人送餐志工，有感於紙本送餐管理流程繁瑣，回報照護情況不即時，部分長輩礙於非弱勢身分被排除在外，她運用科技創立「銀色大門」老人送餐平台，提高送餐及照護管理效率，用一份餐點串起溫暖與愛，獲選2025年新北影響力人物。

孫士姍表示，她曾經思考世界末日來臨之前，沒做什麼事情會後悔，其中一項是當志工，因此投入老人送餐行列，服務過程觀察到許多問題，例如她曾在送午餐時發現一名長者前一天的晚餐還掛在門口沒有拿，她馬上跑到床邊查看，結果老人家已經口吐白沫，立即送醫搶救，她慶幸自己當天有到場，否則長輩可能因為一個人在家肝昏迷而孤獨死。

孫士姍創立「銀色大門」老人送餐平台，獲選2025年新北影響力人物。（新北市新聞局提供）

孫士姍意識到，送餐服務的功能遠遠被社會低估，不只是送便當而已，餐點送達時要確認長輩的身體健康狀況及其他反饋，達到預防醫療作用，於是2019年她與夥伴創立「銀色大門」老人送餐平台，希望善用科技，突破身分與門檻，為長輩量身打造友善選餐的模式。

無奈創業初期遭遇武漢肺炎疫情，孫士姍說，幸好政府提供青年創業貸款和資源，她從完全不會寫程式的門外漢起步，逐步找餐廳、拜訪長照機構和社會局等單位，憑藉熱忱和理念吸引志同道合的夥伴加入，整合志工、外送平台與關懷回報系統，打造專屬的送餐APP，不僅解決醫院、社區據點與機構的送餐管理困境，也舒緩志工人力短缺問題，大幅提升送餐效率與彈性，確保偏鄉長輩無論何時何地，都能獲得餐食與關懷。

孫士姍（左）創立「銀色大門」老人送餐平台，在送餐過程關懷長者，達到預防醫療作用。（「銀色大門」提供）

孫士姍提到，透過送餐平台擴大服務能量、發揮影響力，本來只能服務3個人，變成300個人、3000個人，「有時候送餐給長者就是一個看他的藉口，一句『您吃飯了沒？』會讓長輩覺得世界上還有人在乎他」。

她強調，再微小的善意，也能匯集成改變社會的巨大暖流，未來將持續打開全台各地的這扇門，讓更多長輩獲得溫飽、健康與關懷。

