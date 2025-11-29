自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》教失智阿公、阿嬤彈琴 世界級鋼琴家陳毓襄手把手的教到可上台

2025/11/29 23:43

世界級鋼琴家陳毓襄行善令人動容。她在日照中心教失智阿公、阿嬤彈琴，從開始老人家背對著他，到現在可以兩手彈琴。（北榮提供）

世界級鋼琴家陳毓襄行善令人動容。她在日照中心教失智阿公、阿嬤彈琴，從開始老人家背對著他，到現在可以兩手彈琴。（北榮提供）

〔健康頻道／綜合報導〕世界級鋼琴家陳毓襄在北投稻香日照中心教失智阿公、阿嬤彈鋼琴2年多了。她曾看到日本研究指出，彈鋼琴可以預防或延緩失智。於是與茱莉亞音樂學院的學姐討論，她們也都贊同這樣的行動。

昨（28）日晚，陳毓襄帶著「稻香樂齡音樂學堂」兩位長者在北榮介壽廳，一起溫馨合奏。跨世代同台的畫面，讓許多觀眾眼眶泛紅。陳毓襄分享，這是她2年半來陪伴長者學琴的歷程，說這是她「生命中最不可思議的奇蹟」。

精神科醫師沈政男在臉書披露陳毓襄這段陳年往事。他表示，陳毓襄本來在世界各地表演，新冠疫情期間回到台灣兩年，有機會舉辦演奏會，也到各處演講與教學，讓她更認識了家鄉，然後她的爸媽、阿姨也都年老，需要陪伴與照顧，於是留在台灣的時間越來越多。

陳毓襄想到了父親中風以後居住的老人院！但那裡都是臥床老人，地方也不大，不適合。後來母親的中醫師向她提起了稻香日照中心，她根本沒聽過，就趕緊上網找了出來，並主動前往探詢，然後發現那裡剛開幕，場地很大很空，很適合！

於是陳毓襄就與北榮院長陳威明提起教失智長者彈琴的計畫，連院長也嚇一跳，因為陳毓襄是世界級的鋼琴大師。

沈政男說，失智中度以上比較困難，疑似或者輕度失智階段都還有學習能力。那個日照是失智失能混合型，但陳毓襄所教的長者都是北榮評估過已達失智程度的長者。

陳毓襄說，剛開始那些老人家一開始沒有意願，坐得遠遠，或者手指僵硬，連Do、Re、Mi都彈不出來，或者彈出來也記不住，她就一次又一次，抱著「我上台表演前都彈了一萬次」的心理，耐心教導長者。

後來，陳毓襄又想了很多辦法，找來老人家熟悉的老歌，讓熟悉的旋律引發學習興趣，然後將Do、Re、Mi音階融入《夜來香》歌曲裡。嗯，「夜來香…」唱起來不就是Do、Re、Mi？老人家很快就學起來了。

每週三教一個小時，教了兩年半，竟然好多老人家都可以彈曲子，而且是兩手彈！在過程裡，陳毓襄也發現團體學習的好處，比如老人家原本沒意願，但看到人家學會彈琴，也想要嘗試了。這其實就是團體活動比起個別活動更能刺激失智長者參與意願的優勢。

沈政男說，聽過陳毓襄這段故事，她不只是鋼琴大師，更是鋼琴女神！他指出，自己做失智照顧已經25年，經常鼓勵同仁發展各種失智活動治療，越多越好，因為失智以後，老人家對活動的興趣大為降低，你帶活動的時候會撞到一堵牆，好像不管怎麼努力，總是有老人家坐著繼續打瞌睡。

沈政男發現，音樂治療，就是最能引發老人家興趣的活動之一。在診間收集了好多日本時代的兒歌，都是失智阿嬤教我，然後去唱給其他失智老人家聽，他們好多人就喚起了兒時記憶，本來對活動沒興趣，眼睛忽然亮了起來，開始開口跟著唱了。

