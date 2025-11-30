限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》芭樂籽含維他命C、降血壓 3類人須挖籽再吃
〔健康頻道／綜合報導〕「吃軟」還是「吃硬」？芭樂品種這麼多，你喜歡哪一種呢？不論喜歡「爽脆清甜、口感十足」，還是偏愛「柔軟多汁、香氣滿滿」的，都有專屬你的那一顆芭樂！營養師高敏敏於臉書粉專指出，芭樂籽鉀含量高、富含維他命C，對於調節血壓、抗發炎有幫助，但腸胃消化功能較弱、不習慣高纖飲食、剛動完腸胃手術的民眾，建議少量食用。
高敏敏提醒，雖然說芭樂籽好處多多，但這3種人要注意。
請繼續往下閱讀...
1.腸胃消化功能較弱的人：小朋友、腸胃炎患者、或有胃潰瘍的人，吃芭樂籽可能負擔較大，建議適量或避免食用。
2.不習慣高纖飲食的人：腸胃較敏感的朋友，可能一開始會有不舒服的情況，建議循序漸進，慢慢增加食用量哦。
3.剛動完腸胃手術的人：手術後腸胃還在恢復期，建議先把芭樂籽挖掉，只吃果肉比較溫和。
農業部於臉書粉專分享，芭樂家族的成員。
●清脆派芭樂
帝王拔：最脆就是他。
珍珠拔：最常見的經典台味。
水晶拔：少籽吃得更過癮。
珍翠（高雄2號）：酸甜適中超涮嘴。
彩虹拔（西瓜拔）：綠皮紅肉，帶有獨特香氣。
●軟嫩派芭樂
宜蘭紅心拔：黃皮紅肉，口感軟Q。
東山月拔：適合加工成芭樂汁。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應