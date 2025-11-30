自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》芭樂籽含維他命C、降血壓 3類人須挖籽再吃

2025/11/30 12:17

營養師高敏敏指出，芭樂帶籽吃雖營養，但腸胃消化功能較弱、不習慣高纖飲食、剛動完腸胃手術的民眾，應注意攝取。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「吃軟」還是「吃硬」？芭樂品種這麼多，你喜歡哪一種呢？不論喜歡「爽脆清甜、口感十足」，還是偏愛「柔軟多汁、香氣滿滿」的，都有專屬你的那一顆芭樂！營養師高敏敏於臉書粉專指出，芭樂籽鉀含量高、富含維他命C，對於調節血壓、抗發炎有幫助，但腸胃消化功能較弱不習慣高纖飲食剛動完腸胃手術的民眾，建議少量食用。

高敏敏提醒，雖然說芭樂籽好處多多，但這3種人要注意。

1.腸胃消化功能較弱的人：小朋友、腸胃炎患者、或有胃潰瘍的人，吃芭樂籽可能負擔較大，建議適量或避免食用。

2.不習慣高纖飲食的人：腸胃較敏感的朋友，可能一開始會有不舒服的情況，建議循序漸進，慢慢增加食用量哦。

3.剛動完腸胃手術的人：手術後腸胃還在恢復期，建議先把芭樂籽挖掉，只吃果肉比較溫和。

營養師高敏敏指出，手術後腸胃還在恢復期，建議先把芭樂籽挖掉，只吃果肉比較溫和。（資料照）

農業部於臉書粉專分享，芭樂家族的成員。

●清脆派芭樂

帝王拔：最脆就是他。

珍珠拔：最常見的經典台味。

水晶拔：少籽吃得更過癮。

珍翠（高雄2號）：酸甜適中超涮嘴。

彩虹拔（西瓜拔）：綠皮紅肉，帶有獨特香氣。

●軟嫩派芭樂

宜蘭紅心拔：黃皮紅肉，口感軟Q。

東山月拔：適合加工成芭樂汁。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

