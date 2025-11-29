自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

國際身障日》別用異樣眼光看著他們 隱性障礙更需友善對待

2025/11/29 21:05

化身為企鵝英雄的小腦萎縮症者接受全場歡呼進場。（小腦萎縮症病友協會提供）

化身為企鵝英雄的小腦萎縮症者接受全場歡呼進場。（小腦萎縮症病友協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕國際身障日前哨活動─自閉症協會vs.小腦萎縮症病友協會今（29）日齊聚一堂，台上、台下病友擊掌鼓舞，大家都彼此打氣，不畏異樣眼光、勇敢走出家門、參與社會活動。

每年12月3日是國際身心障礙者日，2025年國際身心障礙者日的主題是「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，隱性障礙是指外表上無法立即察覺的障礙或缺損，需要透過互動、溝通或觀察才能得知。

小腦萎縮症病友協會理事長林秀成說，在全國2千位病友中就有高達四分之一無法接受罹病事實，如果在他們從外觀上尚不容易辨識，只是走路搖晃的罹病初期，能獲得社會大眾的理解和友善對待，小腦萎縮症病友應會更有勇氣面對病程，積極復健，進而延緩此暫時「無藥可醫」但並非「一切無能可為」的病症進程。

國際身障日》別用異樣眼光看著他們 隱性障礙更需友善對待

身心障礙者齊聚一堂，安琪（坐輪椅者）與台上視障者小強合影，他們都是生命勇者。（小腦萎縮症病友協會提供）

今天活動中，10位企鵝英雄代表小腦萎縮症病友，透過輪椅、助行器和搖擺企鵝般步伐勇敢前行，讓貴賓和志工報以熱烈掌聲，並一一與他們擊掌鼓勵和致敬。

室內展區透過著色牆、祝福便利貼、以及小腦萎縮症初期、口吃、情緒障礙、亞斯伯格等各種隱性障礙的繪本展示與互動，並透過線上遊戲闖關，體驗身障者出門可能遇到的種種障礙，讓民眾能夠從誤解到理解、從同情到同理，對隱性障礙和身障者能多一些設身處地的溫柔。

