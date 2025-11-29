健康網》袁惟仁2跌倒臥床7年 醫：顱磁刺激有機會喚醒

「小胖老師」袁惟仁傳已臥床7年，因長照不易，據說經濟已出現問題。不過在台中醫院，一名病患在中西合併治療下，再接受顱磁刺激（RTMS）治療，昏迷指數已提高至13分。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕「小胖老師」袁惟仁曾在音樂界叱吒風雲，13年前曾因外遇背叛妻子，腦溢血後又因跌倒，臥床7年，因經濟狀況不是很好，已回台東老家養病，今（29）日傳出他排尿出現問題，緊急送醫。

根據衛福部台中醫院衛教新聞指出，曾有一名案例，緊急送醫途中一度休克失去呼吸心跳，搶回一命卻也深度昏迷，形同植物人，但在中西合併治療數個月後，她對家人說話有了哭泣與笑容等情緒與表情的反應，讓家人振奮不已。

請繼續往下閱讀...

衛生福利部台中醫院神經內科醫師王星翰指出，患者昏迷後緊急送醫，檢查發現出血性腦中風，雖緊急開刀清除血塊，仍因事發途中疑似缺氧造成持續昏迷，昏迷指數約在7，呈現昏睡狀態。但家屬不放棄，術後3個月接受醫療團隊建議進行高壓氧、針灸與持續經顱磁刺激（RTMS）治療，希望喚醒她。

王星翰說明，患者在腦傷後接受高壓氧促進腦組織代謝與提供神經保護，並持續一年針灸、經顱磁刺激治療，目前患者昏迷指數從7分升高到10分左右，且持續治療中；這段期間家屬明顯感覺到原本沒有表情的媽媽，後來聽到家人說話內容會出現哭泣、生氣、微笑的情緒反應與表情，是相當難得的突破與進步。

王星翰醫師表示，經顱磁刺激治療是一種利用外在磁場改變腦部局部電場，活化神經網絡，調節失衡的大腦功能，增進神經可塑性，目前主要治療腦傷、焦慮、憂鬱、神經痛等患者。

近兩年來針對4名50-80歲、昏迷指數6分至7分腦缺氧或術後腦傷患者進行經顱磁刺激（RTMS）治療，大約治療30次後，可以觀察到不同程度的甦醒反應，患者經治療後昏迷指數最高提高到13分，醫療團隊希望藉多一種治療選擇，提供更多患者重生的機會。

