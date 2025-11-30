健康網》別隨便吞胃藥 食藥署：多食無益

食藥署指出，若將胃藥當作「保護胃部的預防藥品」，反而忽略正確用法。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕胃藥主要用於緩解胃酸對胃部的不適症狀，然而，許多人誤以為服用西藥時都應搭配胃藥，將胃藥當作「保護胃部的預防藥品」，反而忽略正確用法。事實上，並非所有西藥服用時都需要併服胃藥，多吃無益反而傷身。食品藥物管理署（下稱食藥署）整理服用胃藥正確觀念，讓您用藥更安心。

1.不過量：無論是醫師開立的處方藥，或藥局購買的成藥，都不可一次服用過量。過量服用不僅無法額外保護胃壁，還可能對身體造成負擔。

2.不長期：胃部不適多數為胃酸過多造成，服用醫師或藥師指示的藥品通常能在短期內緩解症狀。若自行長期服用，可能影響胃酸平衡，削弱胃的殺菌及消化功能，也可能干擾維生素、鐵、鈣質等營養吸收。

3.特殊疾病要注意：部分胃藥長時間使用可能影響腎功能。若有骨質疏鬆、高血壓等疾病，服用前需特別遵循醫師指示。此外，長期依賴胃藥可能掩蓋胃部疾病症狀，如胃潰瘍、幽門螺旋桿菌感染等，延誤治療時機。

預防胃酸過多的日常保健

食藥署指出，日常飲食應避免高油、高鹽、高糖及刺激性的食物，同時減少酒精、咖啡因飲料攝取，養成定時定量用餐，避免暴飲暴食，減輕胃酸負擔。

食藥署提到，若已有胃部不適，服用止痛藥時務必諮詢醫師或藥師，了解用藥注意事項。若症狀在數天內未獲得明顯緩解，或是持續加劇，又伴隨體重減輕、食慾不佳、血便等情況，應儘速就醫，接受醫師的專業診斷。

食藥署補充，胃藥並非萬能盾牌，維持正常生活作息、保持適當運動習慣，維持身體機能的健康，才是「顧胃」的不二法則。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1054期

