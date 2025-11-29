自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》看著小腦萎縮症媽媽從搖晃到臥床 她25歲發病 多麼痛的「復刻人生」

2025/11/29 19:11

健康網》看著小腦萎縮症媽媽從搖晃到臥床 她25歲發病 多麼痛的「復刻人生」

小腦萎縮症者安琪（右）分享罹病心情，她期許自己要活在當下，努力做好復健，延緩病情。（小腦萎縮症病友協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕安琪的媽媽在她出生不久就小腦萎縮症發病了！她從懂事開始看著媽媽走路從搖搖晃晃到長期臥床，而家人也一直跟她「洗腦」，未來有可能像媽媽一樣得到這個罕病，命運沒有放過她，在25歲也步上媽媽的後塵，這樣復刻人生，心好痛！

發病4年，安琪開朗地說，幸好25歲前：「把握時間嘗試了高空彈跳、浮潛和Cosplay，參加戲劇社團…」而今她每做一個動作都比平常人要花更多時間及專注，才可以做好一杯咖啡。

居住在新竹南寮的安琪，目前已無法自行行走、移動，行動上幾乎都需要靠電動輪椅代步。她說：「有時候覺得我的手不是我的手、我的腳不是我的腳。」她很努力地維持一週有4天在身心障礙機構成立的二手賣場負責商品管理及咖啡製作。

在這個小天地中，安琪很努力做好每一個步驟，哪怕是按鈕那麼簡單的動作，她絲毫不馬虎，一般人輕易地移動、倒牛奶和蓋外帶杯蓋，對她而言都不是太容易的事情。

一般人輕飄飄一句─「活在當下」，對安琪而言，她除了要克服身體力有未逮，還有心理上的陰影，尤其在初期時外觀症狀一般人是很難察覺到的。罹病初期走路容易搖晃跌倒、失去平衡感，說話表達不清，常會被貼上：喝醉、吸毒等負面標籤，也導致許多病友自發病初期就封閉自我。

小腦萎縮症目前仍屬「無藥可醫」，尤其安琪曾看過自己的母親罹病過程，心理素質也要很強大，在全國2千位病友中就有高達四分之一無法接受罹病事實。

安琪為了要延緩自己病情，她逼著自己一定要動之外，透過健身器材讓自己雙臂結實，「要活下去就必須動」的信念。她也把握每次小腦萎縮症病友協會舉辦的課程和活動，不怕遠，從家裡搭計程車再轉高鐵和捷運到台北參加。對安琪而言，力行「活在當下」是她現在對自己的許諾。

安琪拍攝「真正的障礙不在我的身體 而在你的目光」影片

