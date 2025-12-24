健康網》醫：5種皮疹恐致命！這會偽裝痘痘

若病人有「發燒性嗜中性白血球低下 （febrile neutropenia）」皮膚上若有紅色結節或斑塊，都可能是極度兇險的信號。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人見到身上出現不明紅疹，都相當緊張。台大皮膚科醫師烏惟新在臉書粉專「皮膚專科 烏惟新醫師」談到5種看似無害，卻可能有嚴重健康危害的皮疹。

烏維新表示，身上冒出紅疹，直覺總告訴我們是蚊子叮咬或過敏，多數時候確實如此。然而，有時看似普通的皮疹，最終演變為攸關性命的警訊。皮膚不僅是抵禦外界的屏障，更是一面反映體內健康的鏡子。讓我們學會判讀它發出的危險信號，是您必須掌握的自救關鍵。本文將根據台大皮膚科烏惟新醫師的見解，為您揭示五種需要高度警覺的皮膚症狀。

不只是蚊子叮：高燒、關節痛背後的「蚊媒三兄弟」

「相似的開端，迥異的線索。」烏維新表示，在蚊蟲孳生的季節，若出現突發高燒、全身肌肉關節痠痛，伴隨皮膚紅疹，這可能是由蚊子傳播的三種疾病：登革熱、屈公病與茲卡病毒的典型開端。它們初期症狀極為相似，是典型的鑑別診斷陷阱，但請務必記住以下幾個關鍵差異，它們是醫師診斷的重要線索。

• 登革熱（Dengue Fever）： 除了高燒與肌肉痛，登革熱一個相當獨特的症狀是「眼窩後疼痛」。它的皮疹也極具特色，紅疹常會大面積融合，但在其中留下一些未受影響的正常膚色區域，形成如同「紅海中的白島 （islands in a sea of red）」般的景象。此外，醫師可透過「Tourniquet test」，利用血壓計加壓手臂觀察是否出現點狀出血。這個測試的原理是，登革熱病毒會攻擊微血管，使其變得脆弱，因此輕微加壓就會導致皮下出現點狀出血，這為診斷提供了重要線索。

• 屈公病（Chikungunya） ：屈公病的關節疼痛可能比登革熱更為劇烈。雖然皮疹本身不具特異性，但它有一個獨特的後遺症：皮疹消退後，可能在臉部，特別是鼻子中央，留下明顯的「色素沉澱 （post-rash pigmentation）」。在台灣，此病多為境外移入案例。

• 茲卡病毒（Zika Virus） ：其症狀通常比前兩者輕微，但可能合併出現「結膜炎」。茲卡病毒最令人擔憂的特點，是可經由母體垂直傳染給胎兒，導致「新生兒小頭畸形」的嚴重後果。

若您在蚊蟲多的季節出現高燒及皮疹，切勿掉以輕心，應警覺這些可能性並儘速就醫，提供詳細的症狀與旅遊史，協助醫師做出正確判斷。

「痘痘」的偽裝者：為何準確分辨猴痘至關重要？同步出現的「深層」警報

當身上出現類似痘痘的疹子，合併發燒、淋巴結腫大時，必須警惕一種新興傳染病「猴痘」 （Mpox）。猴痘的皮疹好發於臉部、手腳掌、以及生殖器周圍，其演變過程與外觀與常見的水痘有時難以區分。

在診間，我們最擔心的是誤診，請記住猴痘皮疹的幾個關鍵特徵：

• 皮疹深度：病灶「會稍微比較深一點點」，觸感較為紮實。

• 特殊外觀：皮疹會從水泡演變為中央凹陷的「臍凹狀」 （umbilicated）膿皰。最特別的是在結痂時，會呈現「中間黑色結痂，而外圍有環狀膿」的獨特樣貌。

• 分布位置：具有「離心型分佈 （centrifugal）」的特性，也就是說，四肢末端如手掌、腳掌是主要的好發部位。

• 發展階段：這是最重要的鑑別點。猴痘全身的皮疹發展是「同步的 （synchronous）」，意即所有病灶大致處於同一個階段。這與水痘皮疹各階段（紅疹、水泡、結痂）同時並存的「非同步 （asynchronous）」特性形成鮮明對比。

• 疼痛感：皮疹本身可能伴隨明顯疼痛。

雖然天花病毒已被根除，但同屬的猴痘病毒成為新的公共衛生挑戰。準確辨識其獨特的皮疹特徵，是早期診斷、避免誤診及防止疫情擴散的關鍵。

超越表象的劇痛、疼痛感不成比例：當紅腫熱痛不是單純的蜂窩性組織炎

當小腿出現紅腫熱痛，多數人會想到蜂窩性組織炎。但請記住一個極為關鍵的警訊：如果患者主觀感受到的「疼痛程度與臨床表現不成比例」，例如皮膚看起來只是輕微紅腫，患者卻痛到無法忍受，這可能是致命急症「壞死性筋膜炎」的警報。

壞死性筋膜炎的特徵包括：

• 症狀在數小時內「快速惡化」。

• 皮膚狀況迅速進展，出現「水泡、血泡或組織壞死變黑」。

• 常伴隨高燒、寒顫，並可能快速進入「休克」狀態。

當一個患者出現極度的疼痛，尤其是他的疼痛和他的臨床表現不成比例...你就必須考慮這個嚴重的疾病，壞死性筋膜炎。這是一個必須立刻請外科清創的急症。

當醫師面對紅腫的腿部時，除了蜂窩性組織炎，還必須排除深層靜脈栓塞 （DVT）。DVT的紅斑通常較不明顯、皮膚溫度較正常，主要表現為水腫和深層壓痛。然而，一旦出現與外觀不成比例的劇痛，壞死性筋膜炎的警報就必須立刻響起。這種劇痛是身體發出的最緊急求救信號，任何延誤都可能導致截肢甚至危及生命。

戶外活動後的「無痛印記」、一個神秘的黑色痂皮：台灣山區的隱形威脅

想像一個情境：一位患者因持續發燒、全身紅疹就醫，但各種檢查都找不出原因。此時，若他提及最近曾去過「山區、花東或離島」等草叢茂盛的地方，經驗豐富的醫師會立刻做一件事：仔細檢查患者全身皮膚，特別是腋下、鼠蹊部、腰間等溫暖潮濕且不易被注意到的隱密處，尋找一個無痛的「黑色痂皮（eschar）」。

這個不起眼的黑色痂皮，是恙蟲病 （Scrub Typhus） 最重要的「病徵性特徵 （pathognomonic sign）」。因為恙蟲病的其他症狀（如發燒、頭痛、紅疹）都非常不具特異性，極易被誤診。這個痂皮的形成，是因為被帶有立克次體的恙蟎叮咬後，病原體在叮咬處大量繁殖，引發局部血管破壞與組織缺血壞死所致。在台灣，看到不明原因的發燒合併黑色痂皮，應優先考慮恙蟲病。這個線索需要醫師和病患共同提高警覺，主動提供旅遊史，才能及早確診。

三寶鑑別：感染、Sweet's症候群與血癌；免疫力低下者的夢魘 當皮疹是全身感染的冰山一角

對於正在接受化療或有血液腫瘤疾病的患者，他們的免疫系統處於極度脆弱的狀態。在這種「發燒性嗜中性白血球低下 （febrile neutropenia）」的情況下，皮膚上任何一個新出現的紅色結節或斑塊，都可能是極度兇險的信號。

在血液腫瘤科病房，醫師面對這類皮疹時，心中常會浮現一個玩笑話——必須鑑別「三寶」，這三種可能性臨床表現極為相似，但背後意義卻天差地遠：

• 瀰漫性黴菌感染 （Disseminated fungal infection）: 這是最危險且可能快速致命的原因。念珠菌 （Candida）、麴黴菌 （Aspergillus）、毛黴菌 （Mucor） 等黴菌可能經由血液擴散至全身，侵犯血管造成皮膚組織壞死。

• 斯威特症候群 （Sweet's syndrome）: 這是一種良性的「嗜中性球皮膚病」，常與癌症本身或藥物有關，雖然不會致命，但其外觀極易與感染混淆。

• 白血病皮膚侵犯 （Leukemia cutis）: 指的是血癌細胞轉移浸潤到皮膚。

這三者的皮疹外觀可能都是紅色浸潤性的結節，幾乎無法單從肉眼區分。最終，往往需要緊急進行「皮膚切片」進行病理化驗，才能得到正確的診斷。對於免疫力低下的族群，皮膚是監測全身性嚴重感染的重要窗口，任何微小的變化都絕不能掉以輕心。

