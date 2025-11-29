自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》袁惟仁6年前跌倒釀腦溢血在台休養 今傳送醫

2025/11/29 18:31

音樂人袁惟仁。（本報資料照）

音樂人袁惟仁。（本報資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕歌手「小胖老師」袁惟仁在6年前於上海因跌倒發生腦溢血後，返回台東老家靜養；然今（29）日傳出袁惟仁送台東馬偕急診，狀況不明。

國健署表示，跌倒發生後，會造成身體不適、疼痛、生活品質變差、生活依賴及心理上懼怕跌倒的壓力，使健康照護上的需求及複雜程度增加，嚴重跌倒更可能會造成長期臥床甚至死亡，國民健康署呼籲長者及家屬，防跌要從生活小細節做起，規律運動、維持居家環境及用藥安全，都是防跌的好方法。

國健署呼籲民眾平時多注意居家環境安全，減少跌倒風險，也避免於嚴重特殊傳染性肺炎疫情發生期間因跌倒就醫而須進出醫院，減少感染風險。

第1點：地板乾淨又暢通　行走活動沒煩惱

地板保持乾燥，避免滑倒。

家具遠離走道，雜物收納整齊，電線靠牆收好，避免絆倒。

去除地毯及踏墊皺褶及捲起的邊緣，腳踏墊底下加上防滑墊。

第2點：居家照明要注意 看得清楚不跌倒

注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝小夜燈增加亮度。

電燈開關應接近門口，並且能輕易觸按。

第3點：樓梯安全要顧好 上下樓梯更可「靠」

樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔。

樓梯的邊緣需能辨識清楚，最好與樓梯面不同顏色並加裝止滑條。

樓梯上方及底部應各有1個電燈開關。

第4點：浴廁防跌做得好 洗澡如廁沒困擾

於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手。

浴室放置防滑墊。

沐浴用品及毛巾放置在合適高度，避免彎腰或踮腳拿取。

第5點：臥房環境規劃好 起床活動精神好

床的高度不宜過高或過低，要能容易上下床。

床邊應有放置助行器或拐杖的地方，以便長輩上下床時拿取。

從床上要能輕易開關燈，黑暗中需能清楚辨識開關。

