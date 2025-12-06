健康網》有腹肌 核心就強？醫：核心力度看這

擁有腹肌是多數人的心願；不過家醫科醫師陳崇賢提醒，「不是看得到腹肌，就代表核心很穩定！」示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不論男女，擁有結實、漂亮的腹肌是許多人的心願。家庭醫學科醫師陳崇賢在粉專「家醫/職醫_陳崇賢醫師」表示，臨場服務時，有位員工在諮詢下背痛的時候說到：「我有腹肌耶，核心應該很好啦。」這句話有幾個錯誤。

1. 大家都有腹肌，只是有沒有被看到而已

腹肌線條明顯，多半取決於體脂率低（通常男性約10–15%，女性約18–22% 以下）。所以，這位員工，只是因為體脂率低，腹肌才會露出來。

2. 核心肌群不只有腹肌

「腹肌」通常指你肉眼看到的那塊「六塊肌」，也就是腹直肌。但「核心肌群」包含的不只是腹直肌，還有：

・腹橫肌（最深層的腹肌，穩定核心的重要角色）。

・內、外腹斜肌。

・豎脊肌（背部沿脊椎的肌群）。

・多裂肌、骨盆底肌、橫膈膜等等。

也就是說，核心其實是一整圈「圍繞軀幹的穩定系統」，而不只是前面那一片六塊。

3. 核心有沒有力，要看動作控制，而不是肌肉線條

最基本的，可以試試以下動作：

・平板支撐（Plank）：是否能穩定撐1分鐘以上，腰不下塌。

・死蟲（Dead Bug）式：能否穩定控制骨盆。

・側平板支撐（Side Plank）：雙側力量是否平衡。

・單腳深蹲、單腳橋式：有沒有搖晃或塌陷。

最後，經過評估，那位員工其實有下交叉症候群。「總之，大家先記得，不是看得到腹肌，就代表核心很穩定！」

