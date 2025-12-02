自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》十大死因逾半與三高有關 3秘訣及早預防

2025/12/02 20:16

衛生福利部日前公布2024年國人十大死因統計結果，其中有5項與三高（高血壓、高血糖與高血脂）慢性病相關。（圖取自freepik）

衛生福利部日前公布2024年國人十大死因統計結果，其中有5項與三高（高血壓、高血糖與高血脂）慢性病相關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衛生福利部日前公布2024年國人十大死因統計結果，其中有5項與三高（高血壓、高血糖與高血脂）慢性病相關（含心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、急性腎衰竭及慢性腎病），共造成6.1萬人死亡，占總死亡人數約30%。民眾只要透過定期健檢、規律運動、均衡飲食，就能及早預防三高。

定期健康檢查助早期發現

國民健康署於臉書粉專官方網站說明，為強化慢性疾病早期發現、早期介入，國民健康署自2025年起成人預防保健服務再升級，將年齡下調至30歲，增加「三高慢性病」風險評估服務，並提供健康生活衛教，聚焦從三高檢查結果找出高風險族群，並介入與追蹤照護，強化三高慢性病預防。

遠離三高的生活小秘訣

均衡飲食：少油、少糖、少鹽，多蔬果。

規律運動：每週至少150分鐘中等費力運動。

定期檢查：定期做健康檢查，了解自己的血壓、血糖及血脂狀況。

國民健康署提醒，預防三高除了注意飲食、運動、菸酒等危險因子之外，民眾可運用政府提供各類健康檢查（如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等），並鼓勵民眾同意醫療院所協助將健檢結果上傳至健保署健康存摺，健康存摺將主動連結相關健康管理方案或衛教資源，由醫療團隊提供服務，協助民眾採行健康生活，共同逆轉三高並延後三高慢性病的發生。

