自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》愛地球這樣做 3招吃得環保又健康

2025/11/30 20:43

國健署指出，自備環保餐具、選擇當季在地蔬果、多元蛋白質攝取，只要稍微調整日常飲食習慣，就能讓每一餐均衡又環保；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，自備環保餐具、選擇當季在地蔬果、多元蛋白質攝取，只要稍微調整日常飲食習慣，就能讓每一餐均衡又環保；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕環保意識日漸抬頭，如何兼顧「健康飲食」與「環保生活」呢？國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，3招讓你吃得環保又健康，自備環保餐具選擇當季在地蔬果多元蛋白質攝取。只要稍微調整日常飲食習慣，就能讓每一餐均衡又環保！

3招報你知

1.自備「我的餐盤」：兼顧健康與環保！使用自備環保餐盒與餐具，並根據我的餐盤原則均衡攝取六大類食物。

2.選擇當季在地蔬果：當季在地蔬果營養不打折，且對環境友善。

3.多元蛋白質攝取：除了魚、蛋、肉，也可吃毛豆或黃豆製品補充蛋白質。

國健署提醒，從每一餐的選擇開始，兼顧均衡與環保，讓健康飲食也成為守護地球的日常行動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中