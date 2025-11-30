健康網》愛地球這樣做 3招吃得環保又健康

國健署指出，自備環保餐具、選擇當季在地蔬果、多元蛋白質攝取，只要稍微調整日常飲食習慣，就能讓每一餐均衡又環保；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕環保意識日漸抬頭，如何兼顧「健康飲食」與「環保生活」呢？國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，3招讓你吃得環保又健康，自備環保餐具、選擇當季在地蔬果、多元蛋白質攝取。只要稍微調整日常飲食習慣，就能讓每一餐均衡又環保！

3招報你知

1.自備「我的餐盤」：兼顧健康與環保！使用自備環保餐盒與餐具，並根據我的餐盤原則均衡攝取六大類食物。

請繼續往下閱讀...

2.選擇當季在地蔬果：當季在地蔬果營養不打折，且對環境友善。

3.多元蛋白質攝取：除了魚、蛋、肉，也可吃毛豆或黃豆製品補充蛋白質。

國健署提醒，從每一餐的選擇開始，兼顧均衡與環保，讓健康飲食也成為守護地球的日常行動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法