健康網》愛地球這樣做 3招吃得環保又健康
〔健康頻道／綜合報導〕環保意識日漸抬頭，如何兼顧「健康飲食」與「環保生活」呢？國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，3招讓你吃得環保又健康，自備環保餐具、選擇當季在地蔬果、多元蛋白質攝取。只要稍微調整日常飲食習慣，就能讓每一餐均衡又環保！
3招報你知
1.自備「我的餐盤」：兼顧健康與環保！使用自備環保餐盒與餐具，並根據我的餐盤原則均衡攝取六大類食物。
2.選擇當季在地蔬果：當季在地蔬果營養不打折，且對環境友善。
3.多元蛋白質攝取：除了魚、蛋、肉，也可吃毛豆或黃豆製品補充蛋白質。
國健署提醒，從每一餐的選擇開始，兼顧均衡與環保，讓健康飲食也成為守護地球的日常行動。
