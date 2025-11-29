健康網》愛嚼口香糖 研究：恐吃進塑膠微粒

營養師高敏敏指出，研究發現，嚼口香糖也成為吃進塑膠微粒的管道之一。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「你當我塑膠做的喔！」這句話其實越來越真了。營養師高敏敏於臉書粉專分享，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的研究發現，嚼口香糖也成為吃進塑膠微粒的管道之一，塑膠微粒易遍布人類體內包括我們的肺部、血液和大腦，引發人們對其潛在健康影響的擔憂。

塑膠微粒是什麼？

高敏敏指出，塑膠微粒是指直徑小於5毫米的塑膠碎片，來源可分為「初級塑膠微粒」和「次級塑膠微粒」。它們廣泛存在於環境中，會被生物攝食並進入食物鏈，可能經由飲水、呼吸或食物進入人體。

而口香糖為了能夠一直嚼，需要有咀嚼基劑以及增塑劑（軟化劑）等成分，咀嚼基劑可以分為天然來源如人心果樹脂。而合成的就有聚乙烯Polyethylene、聚醋酸乙烯酯Polyvinyl Acetate等；但是學者發現不管是吃天然或合成膠體的口香糖，都會釋出相同量的微塑膠。

高敏敏提到，根據研究顯示：1g口香糖平均會釋放100～600個塑膠微粒，（一般口香糖，單片平均重量為1.5克），而所有的塑膠微粒幾乎都是在咀嚼的「前8分鐘內」釋放出來。

營養師高敏敏指出，1g口香糖平均會釋放100～600個塑膠微粒。（圖取自freepik）

塑膠微粒可能對身體造成的影響

1.引發全身性發炎：塑膠微粒進入體內後，會刺激免疫系統，造成「慢性低度發炎」長期累積恐提高慢性病風險。

2.影響心血管健康：研究在動脈斑塊中發現塑膠微粒，可能增加動脈硬化、心臟病與中風的風險。

3.破壞腸道健康：可能傷害腸黏膜、造成腸漏，也可能改變腸道菌相 影響免疫力與代謝。

4.干擾內分泌系統：塑膠中的化學物質（如BPA、鄰苯二甲酸酯），可能造成荷爾蒙失衡、生殖功能受影響。

5.影響神經與腦部：部分研究在大腦與腦脊髓液中發現塑膠微粒，推測可能造成神經發炎、影響記憶與認知能力。

6.刺激呼吸道：吸入空氣中的塑膠微粒，可能造成鼻腔、氣管與肺部的刺激、發炎，加重既有呼吸道疾病。

營養師高敏敏指出，偶爾嚼一下沒問題，盡量不要變成每天且嚼很久的習慣。（圖取自freepik）

高敏敏提醒，日常生活不可能做到零塑膠，但我們一定可以「降低累積速度」，減少長時間嚼口香糖。偶爾嚼一下沒問題，盡量不要變成每天且嚼很久的習慣；避免高溫接觸塑膠；熱食、熱湯、熱飲不要裝在塑膠容器，減少塑化物釋出風險。

高敏敏補充，挑選更乾淨的飲食與生活方式，少吃超加工食品，多選擇原型食物；外食時避免高溫塑膠接觸來源。健康不是靠一次大改變，而是靠每天一點點更好的選擇。如果你也有嚼口香糖的習慣，不妨從減少頻率或時間開始做起。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

