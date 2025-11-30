自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》開心出遊 腹瀉別來！腸胃醫談必備用藥與1守3不

2025/11/30 16:17

開心出遊小心腹瀉害你只能困在廁所！雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒建議出遊必備用藥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

開心出遊小心腹瀉害你只能困在廁所！雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒建議出遊必備用藥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕別讓旅遊變「馬桶之旅」！雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，根據研究，30～70% 的旅人會遇上旅遊腸胃炎（Traveler’s Diarrhea, TD）。同時談到近期門診，有三個人「登機前」腸胃爆炸，有人吐到飛機餐都吃不下。「這不是巧合，是警訊。」

卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」說明腸胃失控三大地雷。

●暴食慶祝或解禁： 壓力解除後高油脂食物攝取過多，加上時差影響自律神經，易引發胃酸逆流（火燒心）。

●冰塊、生菜、未煮熟海鮮： 細菌與病毒的天堂。

●忽略風險區： 前往東南亞、中南美洲、非洲等旅行者腹瀉高風險區，飲食潔淨度標準務必提高。

卓韋儒的出國自救包：3 藥 2 準備。

●止瀉藥：Loperamide 迅速止瀉，救急用（發燒／血便者禁用）

●整腸藥：益生菌、吸附劑（如蒙脫石 Smecta） 穩菌相、減毒毒素、舒緩症狀。

●胃藥：制酸劑、H2 阻斷劑或 PPI 可對抗暴食與時差造成的胃酸暴衝。

●電解水粉：ORS 補液鹽可以防脫水，比運動飲料更有效。

●備用資料：藥名清單、保險卡，是海外就醫救命資訊。

卓韋儒的「1 守 3 不」原則：

●守：飲水只喝瓶裝或煮沸熱飲。

●不：不吃冷食、不喝加冰飲、不吃沒剝皮水果

卓韋儒強調，少帶一件衣服沒關係，少帶腸胃藥可能整趟行程就報銷。

