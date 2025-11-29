自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

建康網》糖友足潰瘍如棒球大 幹細胞治療救回殘足免被截肢

2025/11/29 23:57

陳女士秀自己日漸痊癒的傷口，她喜孜孜地說：「我終於可以自己站起來了！」（記者李惠芬攝）

陳女士秀自己日漸痊癒的傷口，她喜孜孜地說：「我終於可以自己站起來了！」（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「原本只有芝麻大，沒有想到傷口一直潰爛，如『半個棒球大』」從事電子業的59歲陳女士在診間看著醫師垂著頭告訴她：「必須要截肢了」她五雷轟頂，在亞東醫院困難傷口照護團隊下，仍然逃不過要被截肢的命運，那一天陳女士止不住淚灑診間、啜泣起來。

陳女士過去近百公斤，因家族遺傳疾病，2年前腎損嚴重，接受非親生子的捐腎，但她挺了過來，沒想到這次竟要栽在糖尿病足潰瘍上，看著自己的左腳傷口，因下肢血液循環不良，亞東醫院整形外科主任張惇皓告訴她，清創後也無法遏止傷口壞死。

亞東醫院整形外科主任張惇皓拿出陳女士到院時的傷口，因過於血腥，於是以馬賽克呈現。（張惇皓提供）

亞東醫院整形外科主任張惇皓拿出陳女士到院時的傷口，因過於血腥，於是以馬賽克呈現。（張惇皓提供）

陳女士的案例，令困難傷口照護團隊很燒腦，因為經過高壓氧治療、局部氧氣治療，效果有限，後來再嘗試血管氣球擴張，不到幾週，傷口感染惡化，血管外科嘗試繞道手術，卻發現血管內腔無空間可導入血流。張惇皓只能硬著頭皮告訴陳女士，只能截肢換健康了。

陳女士還有高血壓問題，她在今（2025）年2月回診看心臟內科醫師蔡浩元，「妳的腳還好吧？」沒想到這個問候，一轉頭看到陳女士在掉淚，「我被宣判了，但不想要被截肢…」這時換蔡浩元沈默了，他盯著螢幕好久，回頭再看著老病友：「那我們再試一次？可以嘗試自體脂肪幹細胞治療」陳女士看著醫師那麼誠懇為她的健康著想，馬上回應：「我願意！」

陳女士說，第二次繞道手術因半身麻醉，她可以看到蔡浩元醫師團隊用心、努力，這一切，她都看在眼裡、銘記在心。困難傷口照護團隊再度組織起來，陳女士說，自取細胞開始，團隊每天都會到病房，張惇皓還開了「群組」要求每個人都要仔細觀察陳女士狀況與進度。

沒想到最後這一試，陳女士自體脂肪幹細胞，經6次治療後，傷口兩個月內縮小面積達9成，太振奮人心了，張惇皓說，傷口從原來14.6cm²縮成0.8cm²，緊接著由PRP治療接手，合併自體血小板生長因子治療，傷口持續縮小，一直到上個月，陳女士可以行走且疼痛大幅減輕，血循追蹤雖發現大血管有再堵塞情形，但傷口及局部血循仍佳，張惇皓興奮地說：「代表有血管新生！」

陳女士說，不用被截肢，如今的她可以站起來甚至可以走，每天都很開心，她說也要謝謝自己，現在的她很努力改變、減重，所以高血壓、高血脂都沒有，包括糖化血色素都在6.1左右，「那麼多人都在幫我，飲食控制就得靠我自己了」。

