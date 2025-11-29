自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

健康網》糖友足潰瘍 幹細胞+PRP深度傷口癒合有望

2025/11/29 18:04

亞東醫院與訊聯生技攜手，糖尿病足潰瘍在多管齊下的治療下，免除截肢之虞。（記者李惠芬攝）

亞東醫院與訊聯生技攜手，糖尿病足潰瘍在多管齊下的治療下，免除截肢之虞。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「再生醫療雙法」將於明年元旦上路，亞東醫院與訊聯生技在臨床治療上率先取得突破。亞東醫院副院長張至宏強調，亞東醫院將持續推動細胞治療與跨科團隊整合療法，為糖尿病足及其他困難傷口患者提供新的治療選擇。

亞東醫院與訊聯生技未來在臨床治療上將擴大應用範圍，包括加速特管辦法脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝軟骨缺損案送件，並在治療追蹤期間累積PRP臨床數據。亞東醫院整形外科主任張惇皓醫師，此次首例以細胞治療合併PRP進行困難傷口重建，患者需自費40多萬元。

張惇皓表示，糖尿病患者若血糖控制不佳，容易因神經病變與末梢循環不良導致足部傷口難以癒合。小小的破皮若未妥善處理，可能迅速惡化成潰瘍甚至截肢，因此日常生活中應養成檢查足部、保持清潔乾燥、控制血糖與血壓並及早就醫的習慣。

張至宏指出，亞東醫院自2023年起成立多專科整合性照護團隊，專責治療糖尿病足、缺血性潰瘍等困難傷口。此次成功案例是整形外科清創重建手術、心血管內外科血循重建及傷口照護跨科團隊合作，再結合細胞治療與新興醫療科技的成果。

訊聯生技董事長蔡政憲表示，訊聯延續26年急重症與燒燙傷再生醫學經驗，在本次合作中導入升級版自體血小板生長因子技術，與亞東醫院共同完成國內首例細胞治療合併 PRP的困難傷口重建，展現再生醫學2.0的臨床潛力。此成果不僅造福糖尿病足與慢性傷口患者，也為未來多項再生醫療組合療法奠定臨床數據基礎。

