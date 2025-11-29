自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》AADC患者12月起用藥有條件給付 蘇一峰質疑「值得嗎？」

2025/11/29 16:37

李宇柔的愛子牛牛（左）罹患罕見疾病AADC已辭世，如今衛福部自12月起，AADC缺乏症18個月以上、未滿6歲之具有嚴重表現型患者可受惠。（取自李宇柔臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰說，台大醫院小兒部暨基因醫學部教授胡務亮團隊研發的基因治療製劑，臨床試驗顯示可讓患者壽命延長至超過20歲。蘇一峰拋出一個問題，「花費1億元，讓原本7歲壽命延長至20歲，值得嗎？」

衛福部長：全民1人付不到5元 絕對值得

衛福部長石崇良過去曾強調「即便這樣付，全台灣每一個人也只付不到5元，卻可以救一個罕病小朋友，絕對值得」。

蘇一峰在臉書表示，AADC缺乏症是一種遺傳性罕見疾病，患者因AADC基因變異而缺乏多巴胺，進而影響大腦和神經系統正常功能，導致肢體不協調、無力等症狀，平均壽命僅7歲。

長期追蹤顯示，有些患者最終能夠借助支撐站立（60個月時為25%）和使用支撐行走（60個月時為8%）。蘇一峰說，這個由台灣研發技術轉移美國後，成了一針1億元。AADC缺乏症在治療60個月後，75%的患者實現了完全的頭部控制，67%的患者可以獨立坐立。

《戲說台灣》資深演員李宇柔的兒子牛牛罹患罕見疾病AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酶），15歲在睡夢中離世。愛子病逝，李宇柔哭斷腸。如今衛福部自今（1）日起，AADC缺乏症納入罕病的基因治療藥物，初估首年會有13位病童受惠。AADC缺乏症發生率約為每6萬名新生兒中1例，患者的平均壽命約5至6歲，像牛牛能照顧到15歲，已是非常不容易。

健保署指出，12月1日藥品給付規定公告生效，公告暫予支付含eladocagene exuparvovec成分藥品Upstaza及其藥品給付規定，受益對象為18個月以上、未滿6歲之具有嚴重表現型的AADC缺乏症病人。

衛福部12月起，增加新規定，共3項藥物，包括轉移性胰腺癌成人病人的第一線治療藥物、轉移性乳癌病人治療藥物，以及AADC缺乏症治療藥物。

