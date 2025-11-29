自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》「日本紅通通」流感疫情熱 林氏璧：近2週創新高峰

2025/11/29 19:22

近期日本流感疫情創高峰，日本旅遊達人林氏璧呼籲大家飛日本前，最好先打疫苗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

近期日本流感疫情創高峰，日本旅遊達人林氏璧呼籲大家飛日本前，最好先打疫苗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日本流感疫情還沒結束，還繼續擴大！近期不少民眾會飛日本旅遊，也有不少台灣人在當地工作。然近期流感案例激增，疾管署長羅一鈞曾提到，雖國內流感降溫，日本則接近高峰。前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」說明，日本疫情的高峰比去（2024）年提早1個月，且有新聞提到台日兩國都是流行同一株病毒：A型H3N2。

「什麼是H3N2的K分支？變種病毒很強嗎？疫苗白打了嗎？」這是很多人的疑惑。孔祥琪表示，在日本這個流感季，每周五晚上我會更新日本的流感疫情。5週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上週37.73，現在已經增加到51.12人的高點了。目前在台灣流感稍降，日本往上升將到高點，流行的都是同一株A型H3N2。至於前幾天新聞有報的K分支（或稱K亞分支），我也來解釋一下。

孔祥琪表示，根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月23日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為19萬6895人，是前一週的1.35倍。每家醫療機構平均通報患者數為51.12人，2025年度第一次超過了50。流行比去年早了約1個月。若按都道府縣，每家醫療機構的平均患者數，如下所示：

宮城縣：89.42人

福島縣：86.71人

岩手縣：83.43人

埼玉縣：79.51人

秋田縣：75.72人

栃木縣：74.47人

群馬縣：73.47人

山形縣：66.62人

青森縣：66.37人

神奈川縣：66.25人

長野縣：63.42人

北海道：61.78人

千葉縣：61.43人

富山縣：60.83人

愛知縣：60.16人

以上是比較流行的區域，有39個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行。

本週定點報告因流感入院的案例是2055例，比前週的1468例更增加。年齢分布是1歳未滿（108例）、1～4歳（414例）、5～9歳（365例）、10代（184例）、20代（39例）、30代（38例）、40代（30例）、50 代（53例）、60代（110例）、70代（255例）、80歳以上（459例）。

最近5週間日本鑑定的流感病毒型別，以A型H3為主佔94%，去年流行的A型H1N1佔3%、B型佔3％。

自2025年9月1日起，截至11月23日，東京都內的學校、醫療院所、社會福利設施等共報告了3372起類流感的群聚案例，這已經遠超過去年的2364起。目前為止造成了2209件各級學校的停課，也遠超過去年停課數的1536件。日本全國停課則是達到8817件，比前一週增加2500件，與上季同期相比增加了約 24 倍。

NHK報導，在東京府中市的府中第五中學，在11月25日（連續三天假期後的第一天），二年級162名學生中約有40人因流感請假或在學校發燒，因此採取了二年級全部停課的措施直到28 日。學校透過線上發布作業和通知等，盡可能不影響教學進度。

孔祥琪引用NHK訪問日本小兒感染症學會理事長、新潟大學醫學部教授齋藤昭彥分析。今年流行有以下原因：「由於開始流行的時間較早，在尚未充分完成疫苗接種時，感染就已經擴散。」同時，「今年流行的是H3N2中一種『K分支』（subclade K）的變種病毒，可以推測有很多人對這種病毒沒有足夠的免疫力。」

齋藤教授表示，在埼玉縣和東京都等地，因流感而住進兒科專科病房的兒童正在增加，導致部分醫療機構的病床吃緊。此外，也出現了像流感腦病等重症化的兒童病例。除了留意通風換氣、在人潮擁擠處戴口罩、以及勤洗手等措施外，他也呼籲大家考慮接種疫苗，以預防感染和重症化。

最後孔祥琪補充，東京和創下紀錄大流行的去年比較，本週斜率稍有緩和，44.75人到51.69（紅線），離去年最高點的56.52人（藍線）越來越近。前年12月22~29日這一週全日本平均通報達到64.39人，是1999年採用現有方法統計以來的新高。當時前一週是42.66人，現在已經到了51.12人，「接下來1~2週我覺得是有機會再創下新紀錄的。」因為如同很多專家擔心的，去年是在日本放年假前到高峰，而今年早一個月還沒全面停課，有可能造成超越去年的大流行。

本季全球流感病毒多為A型H3N2，其中多數屬於「K分支」，已經在英國、歐盟、美國、加拿大與中國多地檢出。這是在南半球上個冬天就出現的變異株，WHO流感生態研究中心主任韋比指出，當初選定本季疫苗病毒株時，K分支尚未成為主流，因此疫苗涵蓋的是其「近親」。歐洲疾病預防控制中心19日發布報告，警告該株對2025至2026北半球流感疫苗的抗原性不匹配。台灣的資料也顯示，目前做的50株H3N2中，僅有4株抗原性接近，46株呈現低反應。（第45週的報告）。

不過儘管如此，根據英國衛生安全局（UKHSA）研究顯示，疫苗對K分支仍然是有效的。接種今年的流感疫苗能將兒童和青少年因流感造訪急診或住院的風險降低約72–75%%；對18歲以上成人保護力雖較低，仍有約降低32~39%的效果。（再度感謝英國，我們才有這樣的臨床資料）

孔祥琪也與羅一鈞對談並確認，台灣之前已經脫離流行期的這波流感，流行的病毒株也正是H3N2的K分支。今年台灣流感疫苗施打比去年同期踴躍，而前一波流感已經明顯下降，所以即使不用做正式研究我們大概也可以合理推測，今年的疫苗對K分支這個變種病毒還是有一定效果的。流感病毒本來就會一直變異，不需要太過擔心。

