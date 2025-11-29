健康網》天氣冷颼颼 美網紅醫推薦5飲品改善脂肪肝

美國內科、減重醫師金里納博士指出，5種飲品適合在冬天喝，也有效助於改善脂肪肝；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷了，很多人都愛熱熱的飲品，美國內科、減重醫師金里納博士指出，有5種飲品可以保護肝臟、改善非酒精性脂肪肝。

金里納在YouTube頻道上分享「5種簡單飲品，可以快速逆轉脂肪肝」，獲得不少人關注。他指出，首推綠茶，它含大量兒茶素（catechins），是強效抗氧化劑，可中和自由基、降低發炎，還有科學研究顯示，綠茶成分可抑制胰脂肪酶，降低膳食脂肪吸收。臨床上也有隨機對照試驗指出，補充綠茶萃取90天，可顯著降低肝指標。建議可以在餐後飲用，以協助減少脂肪吸收，但仍應注意整體熱量與飲食型態。

蘋果醋常被建議飯前飲用以平緩餐後血糖。醋酸能抑制部分澱粉分解酵素，並提高肌肉對葡萄糖的清除效率，導致餐後血糖峰值降低。金里納說，蘋果醋在多項隨機試驗中能降低空腹血糖、糖化血紅素與三酸甘油酯，對改善第二型糖尿病患者的代謝指標有益。不過，他提醒，避免空腹大量飲用、最好用吸管以保護牙釉質，且糖尿病用藥或降血鉀藥物使用者務必先諮詢醫師。

還有被討論很多的薑與薑茶，金里納表示，薑內含多種生物活性與抗氧化成分，幾項隨機試驗分析顯示，薑補充8-12週可以改善肝功能指標、胰島素阻抗與肝臟脂肪程度。日常上，將新鮮薑片以熱水沖泡飲用，是安全且容易的做法；不過有胃食道逆流或服用抗凝血藥的病人應先詢問醫師。

此外，咖啡是臨床上被多次觀察到與護肝效果有關的飲品。流行病學研究指出，規律飲用咖啡與較低的脂肪肝風險、以及已患脂肪肝者肝纖維化風險減少相關。咖啡的多酚與抗氧化成分可能是其保護作用的來源；但攝取量與個人體質（如胰島素敏感性、心血管疾病風險）皆需個別評估。

最後一個飲品是洛神花茶，金里納說，數個小型臨床試驗中顯示可減重、降低腰臀比並改善肝臟脂肪與代謝指標，且對血壓、血糖亦有正面效果。雖然證據仍以小樣本研究為主，但作為日常飲品是可行的輔助選項。

