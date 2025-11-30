與藥師做朋友》煎煮中藥時 有甚麼注意事項？

專家表示，煎煮中藥過程中牽涉到的元素包括：容器、溶劑、火候等；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／商錦文

調配好的中藥方劑，拿回家後，必須經過適當的煎煮再飲用，才能讓這帖藥發揮該有的療效。

中藥煎煮程序是由許多元素相互支援和連結，才能夠完成的一連串動作。煎煮得好不好，關係到這一帖藥方的治療效果。煎煮中藥過程中牽涉到的元素包括：容器、溶劑、火候等。

請繼續往下閱讀...

1.容器：煎煮的容器和煎煮出來的藥液品質有非常密切的關係，古代以「銀為上，磁者次之」，不用錫、鐵之類的鍋煎煮。現代多使用陶瓷、瓦罐，而不用鐵鍋、銅鍋、鋁鍋及不銹鋼、搪瓷容器來煎煮中藥，以確保中藥的療效。

2.煎藥用水的選擇：一般會選用潔淨的自然冷水，如自來水、蒸餾水、井水等。水量的多少要以藥物的重量、體積、吸水能力來做判斷，一般以水浸漫過藥材以上3公分左右最適宜。煎藥的用水量應一次加足，煎焦了的中藥應丟棄，不可再使用。

3.煎藥前的浸泡：一般會以加冷水浸過藥材表面，先浸泡30分鐘，待藥材都浸透後再煎煮，如此，藥材的有效成分比較容易被煎煮出來。

4.煎藥火候的控制：煎煮中藥有「武火、文火」的區別。一般會先武後文，即開始時用大火，煎沸後再改用小火。不同的方劑需要用不同的時間來煎煮。治療虛證的滋補藥，煎煮需要比較長的時間；治療外感表證的發汗解表藥，煎煮的時間較短。

煎煮中藥的關鍵技巧和藥材的效果關係密切，若對中藥的煎煮方式有疑問時，請諮詢您附近的中西藥局藥師或是您的中藥醫療團隊。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法