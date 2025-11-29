自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

身體早有警告！6旬婦體重下降：還好被「抓」來檢查

2025/11/29 11:56

「樂齡老化暨健康促進嘉年華」邀請醫師現場義診。（亞大醫院提供）

「樂齡老化暨健康促進嘉年華」邀請醫師現場義診。（亞大醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕72歲林伯伯原自認平常能走能動「應該沒什麼問題」，但在家屬鼓勵下接受身體組成與骨質檢測後，這才驚覺肌肉量偏低且骨密度呈現警示值，而這段真實案例，就出現在亞大醫院今（29）日舉辦的「樂齡老化暨健康促進嘉年華」現場，也點出此次活動最重要的目的，抓出被忽略的健康警訊，讓長輩趁早調整生活。

為協助長者掌握自身狀況，亞大醫院醫療團隊首次以嘉年華方式走入霧峰區農會廣場，把健檢、衛教、運動與諮詢攤位搬到戶外，氣氛輕鬆熱鬧，亞大醫院神經醫學中心副院長林志隆表示，台灣已連續21個月人口負成長，65歲以上人口逼近20%，邁向超高齡社會只差一步，如何讓長者「活得久也活得好」已成迫切議題，但許多長輩對身體變化不敏感，肌力下降、骨質流失、肝炎與腸癌前期都可能在無聲中進行。

活動中也出現另個典型案例，68歲張阿姨因近期常感疲倦、體重下降，以為只是睡不好，聽完醫護講座後決定加入B、C 型肝炎與腸癌篩檢，她說：「沒想到肝炎早期幾乎沒症狀，幸好今天有來！」

除了檢查，復健科物理治療師帶領的「樂齡拉伸運動」吸引長輩跟著伸展，社區醫學中心護理師則提醒，久坐、睡眠不足、油炸飲食、蔬果太少，都是讓身體默默變差兇手，精神科醫師也提醒，長者酒精成癮常被家人忽略，若出現情緒不穩或睡不好，務必及早求診，中醫團隊則提倡「順應季節、三餐規律、情緒平衡」，未來將持續走入社區，陪伴長者一起邁向健康老化。

「樂齡老化暨健康促進嘉年華」活動一開始就吸引大批民眾到場檢查。（亞大醫院提供）

「樂齡老化暨健康促進嘉年華」活動一開始就吸引大批民眾到場檢查。（亞大醫院提供）

亞大醫院副院長林志隆（右）與家醫科主任林益卿（左）提醒民眾癌症篩檢重要性。（亞大醫院提供）

亞大醫院副院長林志隆（右）與家醫科主任林益卿（左）提醒民眾癌症篩檢重要性。（亞大醫院提供）

