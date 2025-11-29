自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》禾馨怡仁即將熄燈 創辦人：看不到未來

2025/11/29 11:08

從2017年起營運至今的「禾馨怡仁」預計2025年底熄燈；禾馨創辦人蘇怡寧在臉書證實此事。（圖取自「禾馨怡仁婦幼中心」臉書）

從2017年起營運至今的「禾馨怡仁」預計2025年底熄燈；禾馨創辦人蘇怡寧在臉書證實此事。（圖取自「禾馨怡仁婦幼中心」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕禾馨醫療集團前營運長林思宏曾透過粉專提到，禾馨怡仁將在年底結束營運，在28日消息一出令不少人震驚，包括台大婦產科醫師施景中也回覆「太訝異了」。在29日，禾馨婦產創辦人蘇怡寧則在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文證實此事。「很遺憾，我們必須把禾馨怡仁結束掉。」

蘇怡寧表示，「許多好朋友詢問我為什麼？」蘇怡寧則從頭解釋，「當初為什麼我們會來這裡？」蘇怡寧表示，收到怡仁院長的邀請，希望一起來提升這裡的醫療品質。「我個人只是想證明一件事情，再偏遠的地方都值得有好的醫療。所以我們努力了八年，一度我們確實也證明了我的理想是正確的：再遠的地方，透過團隊合作的概念，我們仍然能夠提供最高品質的醫療服務。即便在沒有奧援跟政府的支持之下，我們靠我們的力量也可以完成。」

蘇怡寧表示，在這裡我們沒有賺過什麼錢，但我們可以有尊嚴的活著。對我來說，損益兩平這樣就夠了。我把它當社會責任在做，我可以堅持雙主治醫師開刀，我可以堅持全時麻醉科醫師服務。我可以堅持兒科醫師黃金1分鐘24小時產房待命。大環境的改變，終於讓我有了不如歸去的感覺。

「我決定把它收起來」蘇怡寧表示，能夠看到這些媽咪滿意的微笑這一切都是值得的。「問題是，我看不到未來。當一切沒有盡頭的事情是無法產生願景的。我完全失去了支撐下去的動力，最重要的是，整個大環境的持續動盪沒有任何改變。

蘇怡寧發現，「今年開始，台灣的生產率又繼續下降。六月開始，我找不到麻醉科醫師願意來這裡服務了。當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨。」、「我看不到未來，我無法履行我對大家的承諾，無法繼續能夠在這樣的條件下提供高品質的醫療服務。我沒有辦法忍受找所謂的麻醉師；或是當媽咪提出我需要無痛或是緊急需要開刀，但是我卻告訴你很抱歉今天晚上麻醉科醫師在忙。」

蘇怡寧強調，「關於品質這件事情，我無法妥協。我有我莫名的堅持。或許看起來大部分的人不在乎，但我在乎。」；「再見了，南桃園的各位。美好的一仗，我們已經打過。再美好的演奏也有謝幕的時候，有緣自會再相逢。」

另外，官方粉專也同步公布熄燈消息。禾馨怡仁表示：「八年來，近萬名小生命在溫暖的希望山丘誕生。

猶記2017年禾馨怡仁營運初始，在楊梅地區樹立了婦幼照護新地標，自此開展禾馨與大家的深刻緣分，新生兒清亮的啼哭聲、新手爸媽洋溢幸福的笑臉，都仍像昨日的畫面，陪伴著我們一路前行。

2025年終，禾馨與怡仁醫院結束合作關係，營運至2025年12月31日止。請大家放心，我們會為每位媽媽及寶寶備妥詳細資料，並協助轉介至禾馨桃園婦幼診所，讓您們的生產與就診之路，依然安心又順利。

感謝您一路以來的支持與信任。請當成只是進行長期的裝修，禾馨期待未來有緣之時，能在這片熟悉的希望山丘上，以全新的溫度、更溫柔的姿態，繼續守護大家的健康，再次迎接老朋友們的真摯笑容。」

