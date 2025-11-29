自由電子報
健康 > 杏林動態

「愛在客庄」臺中榮總苗栗縣西湖鄉義診 照顧長輩健康

2025/11/29 10:52

臺中榮總苗栗縣西湖鄉義診由院長傅雲慶領軍，出動台中榮總醫護藥及遠距醫療團隊，照顧西湖鄉長輩健康。（民眾提供）

臺中榮總苗栗縣西湖鄉義診由院長傅雲慶領軍，出動台中榮總醫護藥及遠距醫療團隊，照顧西湖鄉長輩健康。（民眾提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉人口持續外移、減少，65歲長者佔全鄉人口比例近30%，但鄉內較缺乏醫療資源。臺中榮總今（29）天攜手苗栗縣府衛生局在西湖鄉體育館辦理「愛在客庄」義診活動，由院長傅雲慶領軍，並出動台中榮總醫護藥及遠距醫療團隊約80人，照顧西湖鄉長輩健康。

傅雲慶說，苗縣鄉鎮地處偏遠醫療資源較為匱乏，且目前面臨人口老化問題，長輩的關節、心臟等等會有較多問題，今天出動醫學中心的主任級醫師照顧有慢性疾病、關節、心臟等狀況的長輩，未來要下鄉服務的中興大學后西醫系學生今天也參與，先體驗下鄉服務。

傅雲慶也強調，西湖鄉只有一家西醫診所，醫療的確較缺乏，正在考慮未來長期合作的可能性；傅雲慶也說，台中榮總辦理義診多年，到偏鄉義診擁有中心級團隊的服務。

台中榮總表示，義診從完成臨時醫療站的建置，提供8專科、4檢查的專業醫療服務，提供友善看診空間，就醫流程如同到醫院一樣。選擇西湖鄉義診原因為西湖鄉人口近3成為高齡住民，居民多務農維生，長期勞動造成骨骼、皮膚與眼科相關問題，加上年長者普遍有三高與甲狀腺等慢性病，與苗栗縣衛生局研商後，決定將醫學中心級專業服務「搬進社區」，將安心與關懷帶到社區第一線。

