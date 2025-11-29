自由電子報
健康 > 心理精神

心理健康促進計畫 134所大專加入！明年融入社會情緒學習

2025/11/29 09:59

輔英科技大學推動校園心理健康促進計畫，以健康休閒與關係等深化課程。（教育部提供）

輔英科技大學推動校園心理健康促進計畫，以健康休閒與關係等深化課程。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為促進心理健康校園，教育部自2021年起補助大專校院推動「校園心理健康促進計畫」，並自明（2026）年起融入「社會情緒學習」，協助學校透過課程教學及活動參與等方式，協助學生學習自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧、負責任的決定等社會情緒學習核心能力，並使學生覺察自身身心狀態，瞭解日常生活中可能遇到的困擾、可參考的解決方法、可尋求的資源，明年共有134所學校推動辦理。

教育部學特司科長楊奕愔表示，各校計畫皆具有學校特色，以國立台中教育大學為例，統計學生使用諮商中心服務後，與通識中心合作開設「情緒管理與自我照顧」通識教育課程，幫助更多學生認識情緒、增進自我覺察能力以及學習有效的自我照顧和情緒管理方式，成功吸引到平時較少關注諮商中心活動，或課後無時間來參與活動的學生，有效達到推廣心理衛生健康知識與提升自我照顧能力的目的。

此外，中華醫事科技大學搭配校慶週推出心理健康活動，學輔中心舉辦以心理健康為主題的推廣活動，內容涵蓋性別、生涯與心理健康三大主題，透過闖關遊戲，學生輕鬆地學習相關知識及自我覺察，並藉此建立對學輔中心的親近感。

輔英科技大學整合校內資源，以「5H」核心理念（健康課程、健康休閒與關係、健康飲食、健康運動、健康心理與心智）深化校園，從心理健康的認知、情感、行動、健康與環境五大面向，致力構建一個全員關懷輔導的心理健康促進環境。

中山醫學大學整合全校教學與行政單位、通識教育中心、校安中心、宿舍輔導等單位，共同守護校園安全與學生的心理健康，活動設計配合學生心理健康需求的多元化，結合創新元素，貼近學生的生活背景與興趣，讓學生在體驗中增強心理韌性。

