健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》打呼不是睡得香！ 醫曝「睡眠呼吸中止症」日夜間症狀

2025/11/29 21:45

耳鼻喉科醫師王曜說明，睡眠呼吸中止症（OSA）是一種睡眠中呼吸反覆暫停的疾病，不僅讓你睡不飽，更會對心臟、大腦造成長期負擔；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為「打呼」只是睡得香，其實可能是身體的警訊！耳鼻喉科醫師王曜說明，睡眠呼吸中止症（OSA）是一種睡眠中呼吸反覆暫停的疾病，不僅讓你睡不飽，更會對心臟、大腦造成長期負擔。問題在於多數症狀發生在夜間，患者難以自覺，常要靠枕邊人提醒，或因白天精神不濟才發現。中重度患者一晚可能發生數十到上百次呼吸暫停！

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，睡眠呼吸中止症夜間、日間症狀。

夜間症狀

大聲打呼：不規律，常在呼吸中斷後突然驚醒並喘息。

呼吸暫停：睡眠中停止呼吸超過10秒，隨後伴隨大聲喘氣。

夜尿頻繁：即使喝水不多，也常夜間起床。

睡眠磨牙：可能因氣道阻塞引發反射。

頻繁夜醒：雖能再入睡，但大腦已被干擾。

白天症狀

極度嗜睡：即使「睡很久」，仍疲倦難集中。

晨間頭痛：缺氧導致血管擴張，常在早晨出現。

注意力記憶力下降：長期睡眠不足讓思考遲鈍。

情緒不穩：煩躁、焦慮甚至憂鬱。

口乾喉嚨痛：因夜間張口呼吸造成。

王曜提醒，若你或家人出現這些症狀，請不要掉以輕心。睡眠呼吸中止症不只影響精神狀態，更會增加高血壓、中風、心臟病等風險。建議盡快尋求專業醫師診斷，找出氣道阻塞原因，並依狀況接受合適的治療。

