健康網》冬季眼睛鬧旱災 打造4環境輕鬆護眼
〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到，眼睛就像缺水的沙漠？別急著狂點人工淚液！其實透過調整生活環境和習慣，就能打造天然的「眼部保濕艙」。彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，冬季護眼不只靠眼藥水，環境控制才是關鍵！可多利用加濕器；暖氣出風口不對著臉吹；螢幕位置要低於視線10-15度；使用空氣清淨機並定期清潔冷氣濾網、家具。
羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文分享，4個環境改造秘訣，讓眼睛水潤過冬！
1.加濕器是冬季護眼神器！
▪建議放置在距離座位2-3公尺處，避免水霧直吹臉部。
▪選擇冷霧型加濕器較安全，記得每天清潔水箱防止細菌滋生。
▪️沒有加濕器?在辦公桌放一盆水、養幾盆綠植，或掛濕毛巾也有幫助！
羅英源提醒：用濕度計監測環境，濕度太高（超過70%）容易滋生黴菌，也要注意喔！
2.暖氣出風口絕對不能對著臉吹！
▪調整風向朝下或朝牆面，讓溫度自然上升擴散。
▪如果使用電暖器，保持至少1.5公尺距離。
▪定時開窗通風很重要，每2-3小時換氣10分鐘，既能補充新鮮空氣又能調節濕度！
羅英源建議：暖氣旁放一盆水，利用熱空氣加速蒸發增加濕度，一舉兩得！
3.螢幕位置要低於視線10-15度，眼睛自然下視可減少眼球暴露面積，淚液蒸發變慢！
▪螢幕亮度調整至與環境光相近，避免過亮刺激。
▪距離保持50-70公分，每20分鐘看遠方20秒（20-20-20法則），讓眼睛有機會休息重新分泌淚液。
4.冬天緊閉門窗容易累積灰塵、PM2.5等刺激物，破壞淚膜穩定性！
▪空氣清淨機能有效過濾過敏原和微粒。
▪避免在室內抽菸或使用刺激性香氛，這些都會加劇眼睛乾澀。
▪定期清潔冷氣濾網和家具表面，減少落塵飛揚接觸眼睛。
長期效益：乾淨空氣+適當濕度，眼睛乾澀症狀能改善50%以上！
羅英源補充，只要做好這些環境調整，配合充足飲水（每天至少2000ml）和均衡飲食，你會發現眼睛重新恢復水潤舒適！讓我們用最簡單的方式，給眼睛一個溫柔呵護的冬天！
