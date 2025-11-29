健康網》冬季眼睛鬧旱災 打造4環境輕鬆護眼

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，可多利用加濕器；暖氣出風口不對著臉吹；螢幕位置要低於視線10-15度；使用空氣清淨機並定期清潔冷氣濾網、家具。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到，眼睛就像缺水的沙漠？別急著狂點人工淚液！其實透過調整生活環境和習慣，就能打造天然的「眼部保濕艙」。彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，冬季護眼不只靠眼藥水，環境控制才是關鍵！可多利用加濕器；暖氣出風口不對著臉吹；螢幕位置要低於視線10-15度；使用空氣清淨機並定期清潔冷氣濾網、家具。

羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文分享，4個環境改造秘訣，讓眼睛水潤過冬！

請繼續往下閱讀...

1.加濕器是冬季護眼神器！

▪建議放置在距離座位2-3公尺處，避免水霧直吹臉部。

▪選擇冷霧型加濕器較安全，記得每天清潔水箱防止細菌滋生。

▪️沒有加濕器?在辦公桌放一盆水、養幾盆綠植，或掛濕毛巾也有幫助！

羅英源提醒：用濕度計監測環境，濕度太高（超過70%）容易滋生黴菌，也要注意喔！

2.暖氣出風口絕對不能對著臉吹！

▪調整風向朝下或朝牆面，讓溫度自然上升擴散。

▪如果使用電暖器，保持至少1.5公尺距離。

▪定時開窗通風很重要，每2-3小時換氣10分鐘，既能補充新鮮空氣又能調節濕度！

彰化羅眼科體系總院長羅英源分享，定時開窗通風很重要，每2-3小時換氣10分鐘，既能補充新鮮空氣又能調節濕度！（圖取自freepik）

羅英源建議：暖氣旁放一盆水，利用熱空氣加速蒸發增加濕度，一舉兩得！

3.螢幕位置要低於視線10-15度，眼睛自然下視可減少眼球暴露面積，淚液蒸發變慢！

▪螢幕亮度調整至與環境光相近，避免過亮刺激。

▪距離保持50-70公分，每20分鐘看遠方20秒（20-20-20法則），讓眼睛有機會休息重新分泌淚液。

4.冬天緊閉門窗容易累積灰塵、PM2.5等刺激物，破壞淚膜穩定性！

▪空氣清淨機能有效過濾過敏原和微粒。

▪避免在室內抽菸或使用刺激性香氛，這些都會加劇眼睛乾澀。

▪定期清潔冷氣濾網和家具表面，減少落塵飛揚接觸眼睛。

長期效益：乾淨空氣+適當濕度，眼睛乾澀症狀能改善50%以上！

羅英源補充，只要做好這些環境調整，配合充足飲水（每天至少2000ml）和均衡飲食，你會發現眼睛重新恢復水潤舒適！讓我們用最簡單的方式，給眼睛一個溫柔呵護的冬天！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法