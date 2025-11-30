健康網》哈佛專家揭減脂必知10秘訣 打呼恐是體重上升警訊！

Cofit營養師王盈荃表示，據哈佛醫學專家整理的最新減脂必知10秘訣，其中指出當打呼聲變大或突然開始打呼，也可能是內臟脂肪悄悄累積的信號；情境照。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為變胖總是先從肚子或大腿開始嗎？其實不然。Cofit營養師王盈荃指出，據哈佛醫學專家整理的最新減脂必知10秘訣，除善用天然食物助燃脂、選對食物、穩定飲食模式、多吃植化素水果、避免單一飲食法、多活動、調整飲食與生活習慣、持續執行、間歇性不進食外，尤其點出體重增加最先顯現的部位是舌頭，且因脂肪堆積可能導致打呼狀況，也可視為體重上升的警訊。

王盈荃於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，減脂其實不只是控制體重這麼簡單，而是從生活方式、飲食習慣到日常活動的全方位調整。哈佛醫學專家並整理出下 10 個必知減脂秘訣：⠀

●善用天然食物助燃脂：辣椒、綠茶、藍莓等食物有助於調節代謝，適量攝取可支持減脂效果。⠀

●選對食物比盲目減量更重要：原型食物能提供完整營養並促進代謝，減脂效果比極端節食更穩定。⠀

●留意最先變胖的部位—舌頭：舌頭後三分之一就像一個小枕頭，當你攝取過多熱量，它會悄悄變大。舌頭脂肪堆積可能導致打呼，若出現此狀況，要警覺體重可能在悄悄上升。⠀

●穩定飲食模式比極端節食更有效：長期穩定的飲食有助維持基礎代謝，避免節食造成的新陳代謝下降。⠀

●多吃植化素豐富的水果：如梨子等，不僅抗氧化，還能支持代謝運作。⠀

●避免迷信單一飲食法或神奇食物：減脂重點是整體飲食平衡，而不是依賴某一種速效神物。⠀

●多走路、多活動：日常散步可以改善胰島素敏感度，同時增加能量消耗。⠀

●調整飲食與生活習慣：這不僅有助於血糖控制，也能維持荷爾蒙平衡，減脂效果更穩定。⠀

●減脂是長期旅程：建立健康生活方式，比短期節食更容易維持成果。

●間歇性不進食可啟動燃脂模式：短時間不吃東西，身體會切換到燃脂狀態，不僅更容易消耗脂肪，精神也更佳。⠀

王盈荃提醒，當枕邊人打呼聲變大，或自己睡覺時突然開始打呼，可能不只是睡眠品質的問題，也可能是內臟脂肪悄悄累積的信號。建議此時應及早調整飲食與生活習慣，才能更有效控制體重，守護健康。

Cofit營養師王盈荃。（Cofit我的專屬營養師提供）

