自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》哈佛專家揭減脂必知10秘訣 打呼恐是體重上升警訊！

2025/11/30 14:03

Cofit營養師王盈荃表示，據哈佛醫學專家整理的最新減脂必知10秘訣，其中指出當打呼聲變大或突然開始打呼，也可能是內臟脂肪悄悄累積的信號；情境照。（圖擷取自freepik）

Cofit營養師王盈荃表示，據哈佛醫學專家整理的最新減脂必知10秘訣，其中指出當打呼聲變大或突然開始打呼，也可能是內臟脂肪悄悄累積的信號；情境照。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為變胖總是先從肚子或大腿開始嗎？其實不然。Cofit營養師王盈荃指出，據哈佛醫學專家整理的最新減脂必知10秘訣，除善用天然食物助燃脂、選對食物、穩定飲食模式、多吃植化素水果、避免單一飲食法、多活動、調整飲食與生活習慣、持續執行、間歇性不進食外，尤其點出體重增加最先顯現的部位是舌頭，且因脂肪堆積可能導致打呼狀況，也可視為體重上升的警訊。

王盈荃於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，減脂其實不只是控制體重這麼簡單，而是從生活方式、飲食習慣到日常活動的全方位調整。哈佛醫學專家並整理出下 10 個必知減脂秘訣：⠀

善用天然食物助燃脂：辣椒、綠茶、藍莓等食物有助於調節代謝，適量攝取可支持減脂效果。⠀

選對食物比盲目減量更重要：原型食物能提供完整營養並促進代謝，減脂效果比極端節食更穩定。⠀

留意最先變胖的部位—舌頭：舌頭後三分之一就像一個小枕頭，當你攝取過多熱量，它會悄悄變大。舌頭脂肪堆積可能導致打呼，若出現此狀況，要警覺體重可能在悄悄上升。⠀

穩定飲食模式比極端節食更有效：長期穩定的飲食有助維持基礎代謝，避免節食造成的新陳代謝下降。⠀

多吃植化素豐富的水果：如梨子等，不僅抗氧化，還能支持代謝運作。⠀

避免迷信單一飲食法或神奇食物：減脂重點是整體飲食平衡，而不是依賴某一種速效神物。⠀

多走路、多活動：日常散步可以改善胰島素敏感度，同時增加能量消耗。⠀

調整飲食與生活習慣：這不僅有助於血糖控制，也能維持荷爾蒙平衡，減脂效果更穩定。⠀

減脂是長期旅程：建立健康生活方式，比短期節食更容易維持成果。

間歇性不進食可啟動燃脂模式：短時間不吃東西，身體會切換到燃脂狀態，不僅更容易消耗脂肪，精神也更佳。⠀

王盈荃提醒，當枕邊人打呼聲變大，或自己睡覺時突然開始打呼，可能不只是睡眠品質的問題，也可能是內臟脂肪悄悄累積的信號。建議此時應及早調整飲食與生活習慣，才能更有效控制體重，守護健康。

Cofit營養師王盈荃。（Cofit我的專屬營養師提供）

Cofit營養師王盈荃。（Cofit我的專屬營養師提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中