健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》燕麥奶富含纖維降血脂 素食補鈣這樣喝才加分

2025/11/30 06:29

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物，升糖指數通常高於豆漿，飲用時須特別注意，避免血糖波動大；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕燕麥奶是許多人近來喜愛的飲品之一，不論單獨飲用或添加在咖啡中都順口好喝。西園醫院婦產科醫師邱筱宸分享，燕麥奶最大的價值在於含有β-葡聚糖（β-glucan）。這是一種水溶性膳食纖維，有助降血脂。此外，它在腸道被發酵後所產生的短鏈脂肪酸，對調節腸道菌相與免疫系統也有潛在好處。但提醒天然燕麥鈣含量極低，全素者務必選擇有強化鈣質的燕麥奶產品，才不會流失補鈣機會。

邱筱宸於臉書專頁發文指出，燕麥在製程中通常會經過酵素水解，將澱粉轉化為麥芽糖，所以即使沒加糖，喝起來也會有淡淡的甜味。另，為了模擬濃郁口感並讓奶泡持久，配方中通常會加入植物油，如菜籽油或葵花油，因此燕麥奶拿鐵喝起來也會有厚度、不黏膩。

值得一提的是，邱筱宸指出，從預防醫學的角度來看，燕麥奶最大的價值在於含有水溶性膳食纖維β-葡聚糖，臨床研究顯示，每天攝取約3公克來自燕麥的β-葡聚糖，有助降低總膽固醇與低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），這對有血脂困擾的人來說是一個飲食上的加分項。

不過，邱筱宸提醒需特別注意因天然燕麥的鈣含量極低，如果是因全素而改喝燕麥奶，應選擇有強化鈣質的產品，否則只是喝進了澱粉與油脂，卻沒補到鈣；並具體建議以下飲用3重點：

挑選加鈣版本：素食者在超市挑燕麥奶的第一個動作應看營養標示，並選擇有額外添加鈣的產品，若能同時強化維生素D，對骨骼健康會更友善。

糖友請視為澱粉而非飲料：燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數通常高於豆漿，因此須特別注意。尤其若有血糖問題，喝燕麥拿鐵時，應計入當餐的「飯量／澱粉量」扣打中，避免血糖波動過大。

幼兒飲用要聰明搭配：1歲以上的孩子可喝燕麥奶當點心，但不能直接取代母乳或配方奶，因為燕麥奶的蛋白質與微量營養素密度遠不如奶類。若是全素寶寶，務必諮詢醫師或營養師幫您設計飲食菜單，才不會營養失衡。

邱筱宸強調，燕麥奶拿鐵確實是絕配，飲用時只要懂得看標示、算份量，絕對可以是我們日常的小確幸。

