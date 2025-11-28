健康網》要幫孩子割包皮嗎？泌尿醫解幼童包皮QA

是否要幫兒子推開包皮，甚至提早割包皮，向來是家長常有疑慮。對此示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕家有小男孩的家長，總會想問孩子要不要割包皮，或是如何清理陰莖才不會造成包皮發炎等狀況。國軍桃園總醫院泌尿科主治醫師歐穎倫在臉書粉專「阮叨那支 泌尿科歐穎倫醫師」說明，孩子若反覆發炎，最好盡快手術；反之若無異狀，清潔完善，則建議等到青少年以後再做。

歐穎倫將部分家長的疑惑整理為QA：

小孩的包莖是否需要推開？歐穎倫表示，如果在出生的時候沒有割包皮，或者從嬰兒時期沒有養成每天推開包皮清洗的習慣，對於已經存在很多年的包莖，其實是很難靠著家長的一時興起一推成功的。反倒是可能造成包皮的撕裂傷，甚至流血，小弟的陰影恐懼，然後不再讓你碰它。

不推開會怎樣？歐穎倫表示，推不開的包皮比較容易藏汙納垢，容易引起發炎，異味。但絕大多數的男孩，是可以和平共處的，就算是偶爾包皮發炎，也是可以用藥物獲得改善。

真的很想推看試試看，要怎麼做？歐穎倫表示，會建議讓孩子自己試看看，自己做，比較知道力道，疼痛感，也比較不會恐懼。記得以多天數，漸進為原則，切勿躁進。也可以請醫師開立類固醇藥膏，利用皮膚變薄的副作用，增加成功機率。

那有需要割包皮嗎？歐穎倫表示，如果真的反覆發炎影響生活及學習，就會建議手術。如果只是外觀或異味，我建議可以等到國二（八年級）、或國三（九年級）再做，因為大致尺寸已經發育成熟，而且此時的男孩大多已經會玩弄它，有時候就把它露成功了！如果想提早一點，建議大概小五以後，心理建設比較足夠，比較不會怕，也比較好照顧術後的傷口。

