健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病安全用藥須知 藥師教你穩血糖、降併發症風險

2025/11/29 15:01

中華民國藥師公會全國聯合會藥師李世揚提到，正確的用藥知識，可幫助患者穩定血糖，降低併發症風險。（圖取自freepik）

中華民國藥師公會全國聯合會藥師李世揚提到，正確的用藥知識，可幫助患者穩定血糖，降低併發症風險。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是國人常見的慢性疾病之一，許多患者在確診後常會擔心如何正確用藥控制血糖。為協助民眾建立正確的用藥觀念，食品藥物管理署（下稱食藥署）特別邀請中華民國藥師公會全國聯合會藥師李世揚，為您說明正確的用藥知識，幫助患者穩定血糖，降低併發症風險。

常見控糖藥品這樣吃

李世揚指出，目前治療糖尿病藥品，依其作用機轉與服用方式，大致可分為以下幾大類：

1.雙胍類（Biguanides）：常見成分為metformin，為第一線首選用藥，可抑制肝臟製造葡萄糖、促進葡萄糖利用，建議於餐前服用。

2.促胰島素分泌劑：常見成分為glimepiride、gliquidone、gliclazide等，可刺激胰臟細胞分泌胰島素，建議於餐前服用。

3.胰島素敏感劑 （Thiazolidinedione, TZD）：常見成分為pioglitazone HCI，能提高周邊細胞對胰島素敏感度，建議於餐前服用。

李世揚提醒，包含雙胍類、促胰島素分泌劑、胰島素敏感劑TZD這3類飯前服用的藥品，具有較高的低血糖風險。示意圖；圖取自藥物食品安全週報第1054期。

李世揚提醒，包含雙胍類、促胰島素分泌劑、胰島素敏感劑TZD這3類飯前服用的藥品，具有較高的低血糖風險。示意圖；圖取自藥物食品安全週報第1054期。

4.α-葡萄糖甘酶抑制劑：常見成分為acarbose，可延緩腸道對醣類的分解與吸收，建議隨餐或飯後服用。

5.GLP-1受體活化劑：常見成分為semaglutide，能促進胰島素分泌、延緩胃排空，建議隨餐或飯後服用。

6.DPP-4抑制劑：常見成分為linagliptin、saxagliptin、sitagliptin等，能增加體內GLP-1濃度，間接促進胰島素分泌，於餐前或餐後服用皆可。

7.SGLT2抑制劑：常見成分為dapagliflozin、canagliflozin、empagliflozin等，能增加尿糖排出，降低血糖，於餐前或餐後服用皆可。

李世揚提醒，包含雙胍類、促胰島素分泌劑、胰島素敏感劑TZD這三類飯前服用的藥品，具有較高的低血糖風險。若用藥後出現冒冷汗、四肢無力、心悸、視力模糊等低血糖症狀時，應立即補充約15公克容易吸收的糖分，例如三至五顆方糖、120～150 ml含糖飲料或一湯匙蜂蜜，並於15分鐘後重新測血糖。若血糖值仍未回升至70 mg/dL以上，或出現意識不清等嚴重低血糖症狀，應立即就醫。

李世揚提醒，服用雙胍類、促胰島素分泌劑、胰島素敏感劑TZD這3類藥物後出現冒冷汗、四肢無力、心悸、視力模糊等低血糖症狀時，應立即補充約15公克容易吸收的糖分。（圖取自freepik）

李世揚提醒，服用雙胍類、促胰島素分泌劑、胰島素敏感劑TZD這3類藥物後出現冒冷汗、四肢無力、心悸、視力模糊等低血糖症狀時，應立即補充約15公克容易吸收的糖分。（圖取自freepik）

●控糖關鍵：藥品＋生活調整

坊間常流傳「吃糖尿病藥會傷肝腎」、「一打胰島素就要洗腎」等說法，其實並不正確。李世揚藥師澄清，根據目前臨床觀察，臺灣洗腎病患中，有八成是因血糖長期控制不佳，導致的糖尿病腎病變，並非藥品造成腎捐傷。他進一步說，糖尿病藥品或胰島素本身並不會損害腎臟，醫師也會根據病患的身體狀況調整劑量，請民眾務必遵照醫囑規律服藥。

除了規律用藥外，日常生活中的配合也同樣關鍵。李世揚提醒，糖尿病患者可透過以下方式穩定血糖：

• 控制飲食：避免高GI值食物，例如含糖飲料、精緻澱粉。

• 規律運動：每週運動至少累積150分鐘，有助提升胰島素敏感性。

• 監測血糖：服藥者建議每週測量血糖2~3次；注射胰島素者，每次施打前應測血糖，以確保劑量適當。

糖尿病是一場長期的戰役，但只要正確用藥、配合生活調整，大多數者都能穩定血糖、預防併發症。李世揚呼籲，民眾若對用藥仍有疑問，應主動諮詢醫師或藥師，切勿自行停藥或調整劑量，才能確保治療安全。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1054期

